Lupillo Rivera llegó a Ciudad de México y fue captado por los periodistas que esperaban obtener unas declaraciones de su parte. El cantante con simpatía y sin callarse nada habló de todo.

Ante el episodio en que aparentemente su ex, Belinda, tuvo que escapar de un evento en una “maleta” huyendo de la prensa, Lupillo soltó la risa y pidió que lo “hostiguen” a uno de sus amores del pasado.

Por supuesto que está enterado de uno de los escándalos más sonados dentro del espectáculo: el amorío entre Christian Nodal y Ángela Aguilar y al consultarle si estaba de acuerdo en esta relación, el cantante respondió al periodista Edén Dorantes: “Qué viva el amor y que sean muy felices”.

El hermano de Jenni Rivera no fue requerido en el matrimonio entre Nodal y Ángela: “Qué les puedo decir, no me invitaron a la boda”.

Finalmente, el participante de la más reciente Casa de los Famosos de Telemundo comentó que no le molestan los memes que surgen en redes sociales pues los considera como “promoción” para él.