Luisito Comunica sufrió una extorsión en Nigeria, ¿qué le pasó?

¿El youtuber salió decepcionado de su visita en Nigeria?

Luisito Comunica sufrió una “mini extorsión” durante su reciente viaje a Nigeria. Aunque solo perdió un poco de dinero, compartió su decepción al respecto.

A través de sus historias de Instagram, el bloguero y emprendedor relató que un guardia de seguridad en un aeropuerto nigeriano le impidió llevar sus alimentos al avión, a pesar de haberlos comprado en las instalaciones.

Rápidamente, se dio cuenta de que el agente lo estaba extorsionando, pidiendo una “cooperación voluntaria” para darle el permiso. Luisito accedió y le entregó el equivalente a dos dólares.

“Guey, pinche cabr*n (…) Ojo, no es la cantidad de dinero, es la manera de (hacerlo). Ni en el pleno aeropuerto, gente uniformada, y dices: ‘no mam**, pinches erizos, es lo que son”.

El novio de Ary Tenorio reveló que es común que en los aeropuertos de ese país pidan dinero con frases como “Show love to brother” o “Give me love”.

En otro video, ya de su visita a Nigeria, Luisito Comunica compartió su experiencia en el mercado de pigmentación de tela, un trabajo tradicional que pasa de generación en generación.

Usuarios reaccionaron al video de Luisito Comunica

Sus seguidores han expresado sus opiniones sobre la extorsión que sufrió Luisito Comunica.

Algunos bromearon sobre cómo esto ocurre también en el aeropuerto de CDMX. Algunos comentarios fueron: “A mí me pasó en el aeropuerto de México DF”, “Muchas gracias por la información, sólo eso es para ya no ir a Nigeria”, “Otra razón más para no ir a Nigeria” y “Nosotros los mexicanos estamos peor”.

No olvides leer: