Luis Potro Caballero aseguró que Gala Montes le tiene envidia a Briggitte Bozzo por esta fuerte razón

Las últimas horas han sido de suma tensión para los integrantes del cuarto Mar, equipo de La Casa de los Famosos México conformado por Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter. Lo anterior ya que se han estado dando ciertos desacuerdos que podrían significar el fin de esta entrañable alianza que logró cautivar al público, algo que Luis Potro Caballero tiene la certeza de que es por mera envidia.

Potro cree que Gala Montes está celosa de Briggitte Bozzo: ¿por qué?

En una de sus intervenciones como invitado especial a la post gala de LCDLFM, conducida por Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Luis Potro Caballero, el tercer eliminado de esta segunda temporada, emitió una polémica opinión sobre la supuesta enemistad que se estaría cocinando entre el cuarto Mar.

“Yo creo que a Gala le da envidia que Briggitte sí se puede llevar bien con todos, mientras que ella tiene roces con mucha gente”, mencionó el influencer, quien desde que resultó eliminado del show, ha tratado de mostrar una imagen objetiva, evitando defender solo a los miembros de su antiguo equipo.

Las redes sociales estallaron contra Briggitte Bozzo por su ‘falta de lealtad’ con Gala Montes Instagram, Captura de pantalla

Gomita asegura que la tensión entre Briggitte Bozzo y Gala Montes es por culpa de Agustín Fernández

Por otra parte, contrario a lo que cree Potro, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, piensa que todo estalló debido a que Briggitte prefirió irse a dormir con Agustín a la suite. Ya que recordó que esto también aumentó las rencillas que vivió con la actriz, pues las dos estaban interesadas en Fernández.

Lo cierto, hasta el momento, es que esto habría causado la molestia de Gala, pues no solo no la apoyó cuando tuvo una crisis después de su fuerte pelea con Adrián Marcelo, sino que no mostró nunca la intención de acercarse a ella para preguntarle cómo estaba.