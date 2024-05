¿Luis Miguel y Pablito Ruiz fueron novios? Esta fue la contundente respuesta del cantante argentino

Los rumores han quedado aclarados con esta nueva declaración de Pablito Ruiz, ¿tuvo un romance o no con Luis Miguel ?

Pablito Ruiz había contado hace unos años, en 2013, que “una buena fuente” le había dicho que Luis Miguel era bisexual, generando controversia sobre las preferencias de ‘El Sol de México’. Pero ahora, aclaró lo que quiso decir, revelando si hubo entre ellos un romance o no.

Actualmente, el cantante argentino se encuentra en México para prepararse para un concierto, por lo que los medios de comunicación no dudaron en preguntarle una vez más sobre su supuesto amorío con el intérprete de ‘La chica del bikini azul’. ¿Qué fue lo que respondió?

Pablo puso fin a los rumores. Afirmó que entre él y Luismi no pasó nada, aunque no negó que ‘El Sol’ tuviera una belleza física inalcanzable. “No, nunca jamás… lo que yo conté fue que la primera vez que lo vi, lo conocí en Venezuela, que fui a su concierto, era la primera vez que yo iba, me dieron el VIP, fui a conocerlo y después en su suite, estaba tomando un vaso de whisky, vestido de blanco, con todos los pelos parados, estaba hermoso”.

Luis Miguel actualmente mantiene una relación con Paloma Cuevas. (Instagram @luismiguel)

Más allá de la admiración que siente por el cantante de 54 años, Pablito no siente algo más. Le envío “todo su cariño” y suerte en su carrera.

¿Qué pasó entre Pablito Ruiz y Luis Miguel?

Tal como lo contó Pablito Ruiz, el rumor del supuesto romance comenzó cuando se supo que el argentino tuvo el encuentro con ‘Mickey’ en Venezuela.

Dado que Luis Miguel fue quien lo invitó al concierto después de encontrárselo en el mismo hotel que se hospedaban, las sospechas del amorío crecieron. No obstante, en su reunión, hablaron sobre la fama y temas familiares.

Cabe señalar que, en la actualidad, Luis Miguel mantiene un romance con Paloma Cuevas, y rumores indican que podrían llegar al altar muy pronto.

¿Quién es Pablito Ruiz?

Pablo Ruiz, cuyo nombre completo es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, se hizo famoso durante la década de los 80 por sus grandes éxitos infantiles, que incluyeron canciones como ‘¡Oh, Mamá! Ella me ha besado’, ‘Orgullosa nena’, ‘Mi chica ideal’ y ‘Espejos azules’.

Sin embargo, en 1991, el artista se alejó de los escenarios para iniciarse como personalidad de la televisión en programas famosos de su país.

Fue hasta 10 años después que regresó a la música con nuevas versiones de sus éxitos, así como lanzamientos especiales de canciones para celebrar sus 30 años de carrera. El último lanzamiento fue su álbum ‘Rayo de Luz-Una señal de amor’, que desde 2023 ha generado sensación.