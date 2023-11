Lucía Méndez está hospitalizada: ¡tiene enfermedad severa!

Según se había comentado, Lucía Méndez sería la sustituta de Laura León en el musical Lagunilla mi barrio, sin embargo, un problema de salud impedirá su entrada en esta exitosa producción.

La protagonista de éxitos como Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar se encuentra hospitalizada desde hace varios días, pero no quería hacerlo público para evitar especulaciones y noticias sin fundamento.

Vicky López, relacionista pública de la gran diva mexicana, confirmó en el programa Todo para la mujer que su comadre le autorizó compartir la información, ya que, por fortuna, su salud está mejorando.

“Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza. El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”, confirmó la también locutora del espacio radial liderado por Maxine Woodside.

López también manifestó: “Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”.