Lucero saca las garras contra quienes atacan a su hija Lucerito: “Pobres de los mediocres”

Se había mantenido al margen del conflicto, sin emitir su opinión públicamente al respecto, pero ya decidió no callar más. Lucero, como una leona, sacó las garras por su hija Lucerito para defenderla ante el “hate” que recibe.

Y es que los fuertes comentarios destructivos que hicieron Sofía Rivera Torres y su esposo, Eduardo Videgaray, en su programa de televisión, causaron un revuelo y una ola de rechazo, pues la catalogaban de “hombre”.

La interprete de “Electricidad” con la cortesía que la caracteriza, emitió su punto de vista a través de su cuenta oficial de X y le dio una “cachetada con guante blanco” a los detractores de su hija, quien brilla cada domingo en el show de TelevisaUnivision, Juego de Voces.

“Hermosa nena joven admirable, Mi Lucero, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás”, comenzó diciendo la ex exposa de Manuel Mijares.

Lucerito también fue consultada sobre qué opinaba respecto a los cometarios de Sofía Torres y Eduardo, a lo que ella respondió que no le importaba, pues ella no los conocía y ellos tampoco a ella.

“Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, respaldó Lucero a su hija.