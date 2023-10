Lucero explica los retos a los que se enfrentó con ‘La Caponera’, su personaje en ‘El gallo de oro’

Lucero y lo hizo a lo grande, interpretando un papel crucial para la serie original de ViX “El gallo de oro”. Durante la presentación de este proyecto, la actriz y cantante habló del desafío que significó para ella darle vida a “La Caponera”.

Lucha Villa y Blanca Guerra ya le habían dado vida a “La Caponera” en las dos películas que se hicieron basadas en “El gallo de oro”, una popular novela corta del escritor jalisciense Juan Rulfo, por lo que el reto para Lucero fue bastante duro, aunque eso sí, muy gratificante.

En conferencia de prensa, Lucero se sinceró ante los periodistas y aceptó que, aunque ya había rechazado varios papeles a lo largo de esta pausa de más de 10 años, el personaje de “La Caponera” llamó especialmente su atención; sin embargo, ponerse en la piel de “Bernarda” no fue fácil para Lucero.

LOS DESAFÍOS DE LUCERO CON “LA CAPONERA”

Lucero aseguró a los medios de comunicación que la principal dificultad que tuvo con “La Caponera” fue el personaje en sí, ya que éste tiene una personalidad totalmente distinta a la de ella; incluso, aceptó que el director “Chava” Cartas la corrigió varias veces, ¿por qué razón?

“Me encontré con un personaje que me reta histriónicamente porque no se parece a Lucero”

Era simple: Lucero quería entrar a escena como “La Caponera” sonriendo todo el tiempo y saludando a las personas, algo que no encaja con el personaje original, el cual, reconoció la actriz, es más oscuro:

“Me encontré con un personaje que me reta histriónicamente porque no se parece a Lucero, me regañaban, me decían que ella no se reía todo el tiempo, es muy opuesta a mí”, reconoció Lucero, quien sin embargo también resaltó las cualidades de “La Caponera":

“Es una mujer que lucha por su libertad, no se deja atar por ningún hombre (...) en aquellas épocas era raro que una mujer fuera así, no le importaba complacer a los demás”.

¿POR QUÉ LUCERO ELIGIÓ A “LA CAPONERA” PARA VOLVER A LA ACTUACIÓN?

Por otra parte, Lucero aseguró que eligió a “La Caponera” porque significaba, precisamente, un nuevo reto en su vida, algo que no había intentado antes:

“Encontré lo que estaba buscando... me hizo sentir una magia especial, me felicito decidir participar en esta historia”

“Cumple con las expectativas y este reto que yo buscaba en un personaje diferente, que me retara histriónicamente, el personaje perfecto para la mujer que hoy soy. Encontré lo que estaba buscando... me hizo sentir una magia especial, me felicito por decidir participar en esta historia”, aseguró Lucero, quien también resaltó que ella y “La Caponera” sí tienen algo en común: su amor por la música mexicana.