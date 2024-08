Lucerito revela cómo le afectaron las burlas de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres: “Fui a una psicóloga”

Lucerito, la joven hija de los famosos cantantes Lucero y Mijares, ha roto el silencio sobre cómo la afectaron las burlas de su aspecto físico hechas por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en un programa de Multimedios TV.

En una entrevista reciente, la joven cantante y actriz reveló que este episodio de bullying la llevó a buscar ayuda psicológica para fortalecerse y enfrentar la situación.

“Mis papás me han blindado muy bien, pero sí fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí me importó un poco, pero afortunadamente fue a mí y no a alguien más que le pueda afectar porque esto puede llegar a cambiar la vida de alguien”, expresó Lucerito, dejando en claro que aunque la situación fue difícil, su familia le brindó el apoyo necesario para superarla.

Lucerito también compartió lo desconcertante que fue para ella enfrentarse a estas críticas:

“Me sentía sacada de onda porque fue un trallazo y fue de un minuto al otro cuando sus bromas eran pésimas. Vi el video y en ningún momento me reí. Creo que lo que pensaron ellos fue ‘vamos a hacerlo porque lo hacemos de todo’, pero se salió de control porque era contra alguien que tenía 19 años”.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, y Lucerito reconoció el apoyo que recibió del público:

“Mucha gente comenzó a comentar cosas feas de ellos. Fue una mini guerrita de redes sociales. A mí lo que me dieron fue más exposición y lo que yo pienso es que ellos pudieron haber perdido a gente. Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó”.

Este episodio subraya la importancia de la empatía y la responsabilidad en el uso de los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de figuras jóvenes que aún están desarrollando su identidad y confianza.

Lucerito, a sus 19 años, ha mostrado una gran madurez al hablar públicamente sobre este tema, buscando convertir una experiencia negativa en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.