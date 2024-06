¡Contundente! Lucerito Mijares salió en defensa de sus amigos y reaccionó en vivo a las críticas

Apenas un par de días después de su regreso de España, ciudad en la que se presentó como artista por primera vez y en la que presenció un caluroso recibimiento por parte del público, Lucerito Mijares protagonizó un breve incidente en redes sociales. Esto como consecuencia de que durante una transmisión en vivo, se percató de que había usuarios haciendo comentarios negativos, mismos que no solo la involucraban a ella, sino que también alcanzaron a sus amigos.

Ante este descubrimiento, la cantante no dudó ni un momento en responder de manera frontal, ya que aunque no es alguien que disfrute estar rodeada de polémicas, tampoco pretende fingir que desaprueba este tipo de comportamientos.

La frenética respuesta de Lucerito a los comentarios negativos que le hicieron en una dinámica

En días pasados, Lucero Mijares realizó un enlace en vivo mediante su cuenta de Instagram, plataforma en la que acostumbra compartir detalles de su día a día y de los proyectos que tiene en puerta. En esta dinámica, se hicieron presentes algunas críticas, varias de ellas dirigidas a los “herederos”, el equipo que hizo con Mía Rubín, Eduardo Capetillo Jr, Joss Álvarez y Melenie Carmona durante “Juego de Voces”.

Al darse cuenta de lo que estaba pasando en la caja de reacciones, la artista, de forma muy respetuosa, cuestionó cuál era la necesidad de portarse así.

"¿Por qué ponen comentarios malos?”, preguntó a la cámara, sin poder disimular la molestia que le genera que algo tan simple como un live, incite a sus detractores a ser groseros con ella o con las personas que la acompañan.

Asimismo, una de las amigas de Lucerito que en ese momento estaba con ella, reiteró que aquellos que no concuerden con la joven, tienen toda la libertad de no consumir su contenido, por lo que simplemente no hay necesidad de que tomen esta postura hacia alguien que no les ha hecho nada.

La cantante se ha mostrado sumamente cercana con sus fanáticos Getty

“Nadie los está obligando a estar aquí", sentenció, para después retomar su plática, con la tranquilidad de que ya les hicieron saber a los ‘haters’ que su presencia no es bienvenida.