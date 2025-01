Lucerito Mijares explotó contra sus ‘haters’ y envió un fuerte mensaje: VIDEO

Lucerito Mijares reaccionó a los comentarios negativos de sus haters mientras hacía un video en vivo y lo que dijo dejó a todos con la boca abierta, ¡no se guardó nada!

¿Qué fue lo que dijo Lucerito Mijares a sus haters?

Fue a través de su cuenta en TikTok en donde la hija de Lucero y Manuel Mijares leyó algunas críticas en contra de ella y no dudó en enfrentarlos allí mismo. “¿Saben qué? Me choca, bueno, no, pero está cañón que ustedes, los haters, pierdan su tiempo metiéndose a mi live, metiéndose a mi vida”.

Lucerito Mijares se enojó con sus haters y les mandó este mensaje.

Luego, con su humor característico, la heredera les hizo una fuerte pregunta, dejando claro que no se dejará derrumbar tan fácil: “O sea, si les caigo mal, ¿para qué me siguen?”.

Eso sí, hubo otros quienes la defendieron a capa y espada con comentarios a su favor que destacan su talento y forma de ser.

El video de aquel momento fue recuperado por un usuario y lo republicó en TikTok, en donde se viralizó rápidamente por la valiente respuesta de Lucerito. Por supuesto, el debate continuó allí.

“Lucerito Mijares, eres muy agradable y simpática, tienes mucho talento”.



“¿A quién podría caerle mal esta lindura de niña hermosa?”



“¡Exacto! Yo te admiro, Lucero Mijares, eres increíble”.



“Bella Lucerito Mijares. Seguro tienes el triple de seguidores que te aman”.



Lucerito Mijares está harta de que le pregunten sobre la relación de sus papás

Lucerito Mijares no es ajena a los comentarios incómodos de sus detractores, especialmente durante sus transmisiones en vivo.

Lucerito Mijares dijo que está “harta” de los rumores sobre Lucero y Manuel Mijares. (Getty Images / Tiktok)

En una ocasión, mientras compartía cámara con su madre, Lucero, fue bombardeada con preguntas sobre si sus padres seguían amándose en secreto o si Mijares le había dedicado su último disco a su exesposa. Estos comentarios incluso llegaron a incomodar a Lucero

A pesar de su corta edad (19 años), Lucerito ha demostrado que está lista para enfrentar cualquier tipo de críticas y rumores. Con seguridad y madurez, sigue enfocada en su carrera, dejando claro que este tipo de comentarios no lograrán afectarla.