Lucerito Mijares aclara si hay “rivalidad” con Ángela Aguilar

Desde que comenzó su carrera en los medios, a Lucerito Mijares han tratado de enemistarla con Ángela Aguilar, tal vez por las similitudes que hay entre ambas: tienen casi la misma edad, son dueñas de unas voces extraordinarias y vienen de una cuna de grandes artistas.

Sin embargo, la hija de Lucero y Manuel Mijares descartó en el programa Sale el sol que exista tal rivalidad. “La verdad no sé por qué hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar. Espero que ella esté muy bien, no tengo el gusto de conocerla, ojalá muy pronto la pueda conocer”, expresó la protagonista de el musical El mago.

La intérprete señaló que los responsables de este absurdo enfrentamiento está en Instagram, espacio en el que buscan compararlas. “No sé por qué (en redes sociales) hacen esta competencia. Si estás viendo esto mi querida Ángela: te quiero mucho y te mando muchos besos”, le dijo ante las cámaras de Imagen Televisión.

Para finalizar, Lucerito aclaró que “los comentarios malos no me importan, ni me afectan, así que síganle, síganle dando”. También alzó la mano para hacer una colaboración con Ángela, pero la hija de Pepe Aguilar todavía no se ha pronunciado.