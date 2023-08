¡Los puso a sufrir! Andy Escalona revela cómo sortearon el desplante de Edwin Luna, ¿será vetado?

El “plantón” de Edwin Luna y Kimberly Flores al programa HOY sigue dando de qué hablar y mucho se ha dicho de cuáles fueron los motivos porque la pareja no se presentó al programa más visto de la televisión mexicana estando ya anunciados con bombos y platillos. Y también se ha comentado de todo sobre qué fue lo que ocurrió muros adentros en Televisa.

“Dicen que abandonó el programa pero no llegó. Yo en particular le engo mucho cariño a Edwin y quiero aclarar que el programa HOY nunca se ha caracterizado por hacer las cosas con dolo, alevosía, premeditación o desventaja, esta es la casa de todos los artistas”.

¿Cuál es la versión desde la producción de HOY?

“Lo que sucedió fue que un día antes, el canal manda una lista del talento que viene a anunciar un proyecto y estaba Alma Cero, nuestra productora al ver la escaleta la coloca en el segundo bloque del programa y deja a Edwin para después para que no se empalmara ambas visitas. Él iba a estar casi todo el programa y estaba incluido en varias secciones como Kim (Kimberly Flores)”, comentó Andrea Escalona, en exclusiva para TVyNovelas, desde el foro 16 de Televisa San Ángel.

Lo cierto es que el cantante y su esposa no entraron ni siquiera a los pasillos de “La Fábrica de Sueños” y tampoco atendieron las llamadas de la producción del programa.

“Tengo entendido que de recepción del canal no pasó, como que vio a Alma y se regresó y creo que es importante no tomarse nada personal ni hacer suposiciones porque la verdad es que quiero recalcar que nunca se hizo de mala fe ni para perjudicarlo”, aseguró Andy Escalona.

La conductora aclara si lo sucedido le traerá consecuencias a Edwin Luna.

“Entiendo que Edwin puede tener algún sentir, pero el no contestar el teléfono y dejar el show botado nunca nos había pasado. Sí me llamó la atención por no saber qué pasó, pero luego lo explicamos al público y él también lo habló".