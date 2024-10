¿Los perdonó? Esto dice Karime Pindter sobre su amistad con Gomita y Ricardo Peralta

La polémica en torno a La Casa de los Famosos México sigue generando conversación incluso después de su final, y Karime Pindter, quien se llevó el segundo lugar en el reality, no ha dejado de hablar con los medios sobre su experiencia. Aunque se destacó por su buena relación con algunos de los miembros del Team Mar, el tema de sus antiguos amigos Gomita y Ricardo Peralta ha sido uno de los más mencionados.

Karime Pindter decepcionada por la traición de sus amigos

Desde el comienzo del reality, Karime entró con grandes expectativas sobre las relaciones que mantendría dentro de la casa, en particular con Ricardo Peralta y Gomita, a quienes consideraba amigos antes de ingresar al programa. La influencer esperaba formar un equipo sólido con ellos, pero las cosas no salieron como lo había planeado. Con el paso de los días, Karime se dio cuenta de que sus supuestos aliados no solo se distanciaban, sino que hablaban mal de ella, lo que la llevó a sentirse profundamente decepcionada.

Durante una reciente gira de medios, Karime se mostró muy abierta sobre el dolor que le causó el comportamiento de ambos dentro del reality. Aunque ella no esperaba traiciones tan drásticas, asegura que las experiencias vividas en la casa cambiaron por completo su perspectiva de esas amistades.

La relación con Ricardo Peralta: un vínculo roto

En cuanto a Ricardo Peralta, Karime fue clara al expresar su decepción. En entrevistas, aseguró que al inicio lo consideraba alguien querido, con quien mantenía una relación cordial fuera del reality. “Yo sí lo consideraba un amigo, alguien querido”, confesó la influencer, al recordar los momentos que compartieron antes del programa. Incluso, había trabajado con él en varias ocasiones, por lo que esperaba que esa cercanía se mantuviera durante la competencia.

Sin embargo, al convivir en el encierro de La Casa de los Famosos México, las cosas cambiaron. Karime se sintió traicionada por la forma en que Ricardo hablaba de ella a sus espaldas. Aunque la influencer no busca generar más conflicto ni dramatizar la situación, dejó claro que el daño a su amistad ya está hecho. “Cordial, si nos vemos en un evento, saludcita de la buena y todo”, comentó Karime cuando le preguntaron cómo actuaría si coincidieran en el futuro. Con estas palabras, reafirmó que no planea revivir la cercanía que alguna vez tuvieron, aunque mantendrá una actitud respetuosa en cualquier encuentro social.

Gomita y Karime: una amistad sin reconciliación

La situación con Gomita sigue una línea similar. Aunque al principio del reality parecía haber cierta afinidad entre ambas, el vínculo se fue desgastando a medida que avanzaba la competencia. Las diferencias entre ellas se hicieron evidentes y, al igual que con Ricardo, Karime ya no ve posible una reconciliación con Gomita.

En sus declaraciones a la prensa, Karime se mostró firme al mencionar que no tiene interés en reavivar esa amistad. Sin embargo, al igual que con Ricardo, mantendría una actitud cordial si se encontraran en algún evento. “Igual, la copita, el tequilita de la par, la buena onda”, explicó Pindter, dejando en claro que no quiere generar más confrontaciones ni tensiones, pero tampoco ve motivos para intentar recuperar la relación.

Reflexión sobre los ataques en redes sociales

A pesar de las decepciones y traiciones que experimentó dentro de La Casa de los Famosos México, Karime también mostró un lado empático hacia Ricardo y Gomita. Aunque ya no los considera amigos cercanos, Pindter expresó su preocupación por los ataques que ambos han recibido en redes sociales tras el programa. La influencer aseguró que, aunque las cosas no terminaron bien entre ellos, no está de acuerdo con el bullying y las críticas excesivas que han enfrentado desde que salieron del reality.

“No está tan cool, sé que los han atacado muy cañón”, comentó Karime, haciendo un llamado a la calma y pidiendo a los seguidores que detengan los ataques hacia sus excompañeros. Para ella, lo que sucedió en el encierro fue una experiencia única y cerrada, y lo que se vivió dentro de la casa debería quedarse allí.

La experiencia en el reality show ha sido un gran aprendizaje para Karime, quien ahora se enfoca en sus futuros proyectos. Si bien su relación con algunos de los miembros del equipo Tierra ya no es la misma, Karime sigue siendo una figura destacada entre el público, quien la ha apoyado a lo largo de esta travesía.

Por ahora, la influencer prefiere dejar atrás los dramas del reality y concentrarse en lo que viene. Y aunque no busca reconciliaciones, su capacidad de seguir adelante sin rencores demuestra la madurez con la que está manejando su vida pública tras la polémica competencia.