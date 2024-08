Fans de LCDLFM piden un castigo para Gomita y Ricardo Peralta por hacer trampa en la prueba del líder: ¿qué pasó?

La rivalidad entre los integrantes de La Casa de los Famosos México permanece más viva que nunca, pues a pesar de que ya trataron de hacer las pases, parece que no todos están dispuestos a cumplir con la premisa de “jugar limpio”. Así quedó demostrado en la última prueba por el liderazgo de la semana, cuando Gomita y Ricardo Peralta admitieron públicamente haber hecho trampa para perjudicar a sus compañeros del cuarto oponente, acción que piden sea castigada.

Gomita y Ricardo Peralta fueron exhibidos haciendo trampa en LCDLFM

La noche del pasado martes, antes de que diera inicio la segunda sesión de cine en La Casa de los Famosos México, Odalys Ramírez y Diego de Erice se conectaron con los habitantes para exhortarlos a jugar de manera honesta. Ante la mirada de extrañeza de los participantes, los presentadores procedieron a mostrar una serie de videos en los que se ve claramente cómo Gomita y Ricardo Peralta se burlan de que no hicieron siquiera el esfuerzo en la reciente prueba de líder, cuando ambos fueron empatados con personas del equipo contrario al suyo.

Fanáticos de La Casa de los Famosos México exigen sanción para el cuarto Tierra

Pese a que este momento en la gala únicamente sirvió para que los otros habitantes se enteraran de la situación, hay quienes consideran indispensable que los participantes de cometieron actos desleales reciban al menos una sanción.

Esto fue precisamente lo que también pidieron personajes como Gala Montes, quien no pudo disimular su molestia al ver las pruebas de que mientras ella se estaba esforzando al máximo para dar los mejores resultados, su compañera, en este caso Aracely Ordaz, en realidad no quería el triunfo. Pese a que no se ha confirmado si Gomita y Ricardo Peralta recibirán un castigo por perder a propósito, hay quienes creen que esto podría ocurrir la noche de este miércoles, cuando se lleve a cabo la siguiente gala de nominación.