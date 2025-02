Maribel Guardia hizo una tregua en medio de la pelea con Imelda Garza Tuñón por una razón muy fuerte: ‘Descansa’

Maribel Guardia hizo un alto en la pelea con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, para honrar la memoria de su amiga y excompañera de trabajo, Paquita la del Barrio, quien falleció el pasado 17 de febrero. La actriz se expresó por medio de sus redes sociales para despedir a la cantante.

‘Única e irrepetible Paquita la del Barrio. Tuve el honor de compartir el escenario con ella en varias ocasiones, el público la adoraba y estoy segura de que seguirá siendo así por muchas generaciones. A la luz trasciende, querida Paquita, y nace una leyenda. Descansa en paz, mi más sentido pésame a sus familiares y amigos’, comentó Maribel Guardia en medio de la guerra mediática y judicial que lleva con la viuda de Julián Figueroa, su hijo.

Homenaje de Maribel Guardia a Paquita la del Barrio Instagram.

Maribel Guardia despide con dolor a Tongolele

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, Maribel Guardia volvió a postear otra pérdida, en este caso la de la bailarina y actriz Tongolele. La mamá de Julián Figueroa hizo una tregua para despedir a estas dos leyendas del entretenimiento con mensajes de amor y paz.

‘Ya está con Dios la maravillosa Tongolele, extraordinaria bailarina, actriz y vedette. Tuve el honor de conocerla, tan agradable y con su belleza eterna. Mis condolencias a su familia. Descanse en paz’, indicó Guardia en su posteo.

El mensaje de Maribel Guardia a la memoria de Tongolele Instagram.

Maribel Guardia lanzó una indirecta a Imelda Garza Tuñón

Como te contamos, Maribel Guardia hizo una tregua en su pelea mediática con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, pero duró poco, pues hace solo unas horas publicó unas fotos con una frase que hace alusión a cómo, por el poder divino, logra vencer los problemas.

‘No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile al problema que tienes un gran Dios. ¡Feliz martes!’, afirmó la actriz. No obstante, en su posteo en las historias había otro mensaje oculto. Maribel Guardia agregó a su publicación el tema ‘Rehab’ de Amy Winehouse. ¿Es una indirecta a Imelda Garza, que dice que no va a ir a rehabilitación? Esto dice el inicio de la canción: ‘Intentaron hacerme ir a rehabilitación. Pero dije: no, no, no’.