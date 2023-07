Lorena Herrera retribuye amor de la comunidad LGBTIQ+ y se luce con invaluable gesto

Lorena Herrera es una de las actrices que nunca le falta trabajo. Su talento, carisma y personalidad amigable la hacen ser una de las artistas que más ofertas de chamba tiene y esto le da la posibilidad de ser muy selectiva a la hora de decir que sí a un proyecto. La actriz retoma su carrera musical y lanza un nuevo sencillo, cuyas ganancias donará en un cien por ciento.

“Estoy muy emocionada porque estoy estrenando música, saqué el sencillo Vivo la vida, que es una de mis canciones favoritas, me gusta mucho la melodía, la tonada que te pone de buenas y a bailar, me gusta mucho la letra y el mensaje que proyecta”, dijo Lorena sobre este tema, con el cual optó por ayudar a personas de la tercera edad que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.

“El dinero que genere las descargas de la canción en las plataformas digitales se va a ir a una casa que se llama Vida Alegre, la cual ayuda a gente de la tercera edad de la comunidad gay . Mi pensamiento siempre fue ayudar con mi música y así lo he venido haciendo desde mi primer sencillo, de esta forma he podido colaborar con causas benéficas en pro de los animalitos, personas de la tercera edad, niños de la calle y gente con problemas de adicciones”.

Lore explicó que se siente profundamente agradecida y en deuda por todo el respaldo y amor que ha recibido por parte de la comunidad LGBTIQ+, por eso tenía una espinita desde hace mucho tiempo de querer tenderle la mano a personas vulnerables gays y de la tercera edad.

“Creo que todo ser humano debería servir a los demás, si tienes la posibilidad de ayudar a otros ¿por qué no hacerlo?, cada una de los ocho mil millones de personas que vivimos en este planeta deberíamos ayudar, en la medida de lo posible, a alguien más y de esa forma hacer un mundo más gentil, pero lamentablemente no es así y la gente pues no piensa en el otro. Al final, la donación no es sólo mía porque yo hago la canción y presto mi voz, pero la gente es quien la descarga, la compra y ese dinero en vez de embolsillármelo, lo dono”, explicó.

Además de este proyecto, Lorena está terminando de grabar un reality show sobre el cual aún no puede dar detalles, pero lo que sí nos dijo es que hará un tour de 20 ciudades con la obra de teatro Los monólogos de la vagina, en la que compartirá escena nada más y nada menos que con Lucía Méndez, con quien no tiene una muy buena relación a raíz de un reality que hicieron juntas.

“Como la gente ya sabe, las cosas no acabaron tan bien luego de que hicimos Siempre reinas y la canción juntas, al final eso me da un poco de tristeza porque somos compañeras del medio artístico, pero bueno, así se dan las cosas y deseo de todo corazón que llevemos una buena relación ahora, a veces no tienes que ser amiga de tus compañeros de trabajo, pero siempre y cuando haya compañerismo y respeto, está perfecto”.

Lorena donará las ganancias de su sencillo Vivo la vida a un centro que brinda la posibilidad de garantizar una vejez digna a personas de la comunidad LGBTIQ+ . Dentro de la casa, ubicada en la colonia Álamos, se realizan actividades totalmente gratuitas, gracias a la colaboración de varios voluntarios, quienes desde diferentes formaciones brindan apoyo psicológico, orientación espiritual, actividades físicas y apoyo jurídico, entre otras actividades.