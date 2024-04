Lorena de la Garza busca el amor: “Tengo muchas ganas de tener pareja”

A mediados de 2023, Lorena de la Garza dio a conocer que había concluido su relación con el actor Fernando Gabriel Vega, luego de sufrir agresiones verbales y una infidelidad de él a ella.

Esta situación fue profundamente dolorosa para la actriz, quien después de vivir un proceso de sanación y aprendizaje, hoy está lista para darle una nueva oportunidad al amor.

“Ahorita estoy soltera, tranquila, pero tengo muchísimas ganas de tener pareja, de vivir una relación más sana, nada tóxica, que sea algo bonito… Estoy abierta al amor, ya pasó tiempo y estoy con el corazón abierto a lo que venga, aunque claro, sí hubo mucho aprendizaje, entonces, ahora quiero una relación bonita, sólida y en paz”, nos dijo la actriz, quien hoy por hoy tiene muy claro su prototipo de hombre.

“Quiero un hombre que hable con la verdad, sobre todo, porque a veces fingimos con tal de estar y no nos mostramos tal como somos; no tengo un prototipo físicamente, creo que lo único que quiero es que no sea actor”, mencionó.

Para Lorena el sueño de caminar con una pareja hacia el altar sigue latente: “Siempre he querido casarme, yo soy muy de la vieja escuela, de los hombres caballerosos y de la familia”, compartió.

“POR NO ESTAR SOLAS PERMITIMOS COSAS QUE NO DEBEN SER PERMISIBLES”

La actriz, quien interpreta a Nacasia en la serie Tal Para Cual, habló del gran aprendizaje que le dejó su relación anterior:

“Siento que a veces las mujeres somos muy entregadas, hacemos todo para que las cosas funcionen, porque nos enamoramos, y por no estar solas permitimos cosas que no deben ser permisibles, como los maltratos y los golpes, ese no fue mi caso, pero sí los maltratos psicológicos, y de esa experiencia me llevo un aprendizaje muy grande, a la fecha es algo que me sigue moviendo…

Creo que todo mundo deberíamos ir a terapia porque hay cosas que no podemos resolver nosotros mismos y esta parte de aprender a poner límites es algo que Lorena no sabía hacer hasta ahora. Es muy bonito el amor, pero es más bonito el amor propio y en ese contexto todo gira bien bonito alrededor”, señaló.

La actriz resaltó la importancia del respeto que debe existir en una pareja, algo que hoy tiene muy claro.

“Muchas veces nos culpamos de cosas que no nos competen, en muchas ocasiones (el problema) es de la otra persona, es como cuando vas manejando y viene alguien y se te cierra y a la mejor te recuerda a tu mamá y uno se lo toma personal, pero no debes tomarte personal algo de una persona que no tiene qué ver contigo, y en la vida amorosa creo que es así. En una relación, por ejemplo, el respeto es la base de todo y a veces lo olvidamos justamente por no quedarnos solas, por no querer que la relación fracase o porque la persona no se vaya… y olvidamos que la persona más importante somos nosotras mismas”, enfatizó.

“SE VALE TIRAR LA TOALLA”

Durante la charla con TVyNovelas, Lorena admitió que, en su caso, dejó pasar muchas cosas en su relación por miedo a quedarse sola:

“Por supuesto, además yo siempre he sido una persona muy romántica, caray, soy muy cursi y siempre quiero que las relaciones funcionen, pero a veces no se puede… A mí no me gusta decir: ‘fracasé’, ‘se fue’, ‘se rompió’… creo que todo se puede solucionar en la vida y no me gusta tirar la toalla, antes de rendirme y de decir: ‘fallé’, busco el modo para arreglar las cosas, pero a veces simplemente hay que decir: ‘se acabó’, ‘no funcionó’ y tirar la toalla, eso se vale, poner un alto a tiempo y decir no se dio, y no pasa nada, a prueba y error se aprende en la vida, pero yo no lo quería soltar, no lo quería aceptar”, confesó.

A pesar de todo lo que vivió, Lorena nos dijo que no guarda rencor en si corazón: “No, como que ha sido un tiempo de comprender muchas cosas, de digerir, y ya estoy muy en paz con todo. Hay que dejar atrás las cosas, además vida sólo hay una y no venimos a este mundo a sufrir; el poco o mucho tiempo que Dios decida venimos a vivirlo y a veces se nos olvida que estamos de paso”, finalizó.