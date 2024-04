Lolita Cortés se lanza contra Wendy Guevara: “No la conozco y no es artista”

Así como tiene admiradores, tiene detractores. Ahora es Lolita Cortés, quien opinó fuertemente sobre Wendy Guevara, quien alcanzó la fama internacional tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Haciendo gala del apodo que se ha ganado por sus fuertes críticas como “jueza de hierro”, Lolita no reparó a la hora de habalar sin tapujo sobre el desempeño en el medio del espectáculo de Wendy Guevara.

En un evento al que acudió, Lolita fue abordada por la prensa y consultada sobre el ascenso en la carrera artística de Wendy tras aparecer en el escenario de uno de los conciertos de Madonna, a lo que ella respondió tajantemente:

"¿Pero cuál evolución y crecimiento? No, a ver, hay que saber diferenciar, hay celebridades y hay artistas”, dijo.

En ese orden de ideas, Lolita Cortés comentó que ella catalogaba a Wendy como una celebridad.

“La celebridad no necesita tener talento, es famosa per sé, ya, es famosa. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”

La actriz quien formará parte de la nueva temporada de La Academia aseguró desconocía cuál era el talento de la creadora de contenido trans y desmeritó el hecho de que haya sido invitada por Madonna a su show.

“Pero es que yo ni siquiera sé qué hace, nunca la he visto, solo vi lo de ‘Perdidas, perdidas, perdidas’, eso es todo, entonces sorry, no tengo nada en contra de ella, no la conozco y a ver si Wendy Guevara hubiera subido al escenario en los 80’s con Madonna...”,