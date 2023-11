Lolita Cortés revela por qué toma antidepresivos

Hace poco, Lolita Cortés confesó que fue diagnosticada con cáncer de mama y que se había sometido a una doble mastectomía para salvar su vida. Ahora, la artista participa en la campaña de #PonElPecho, emprendida por un famoso laboratorio.

A su llegada al lanzamiento de esta campaña, Lolita se sinceró sobre su proceso de sanación: “Sólo tengo cinco años en remisión, debo cuidarme, alimentarme sanamente, hacer ejercicios, ya me dieron permiso para bailar otra vez”.

Para la actriz y cantante, llamar “terrible” al cáncer no es la forma correcta, pues el término “asusta” a los pacientes.

“Señores, quitemos esas palabras de la enfermedad, la enfermedad la tenemos que volver un poco más amable para no espantar a la gente, entonces se pueda hacer los estudios, que quiera hacerse los estudios, que no le tenga miedo a los estudios; nosotros estamos poniéndole ya un sello a la enfermedad, que de por sí es triste; tenemos que dejar de estigmatizar el cáncer como tal”, expresó quien fuera juez de Las estrellas bailan en Hoy.

Según sus declaraciones, Lolita está sometida a un tratamiento psiquiátrico a través de píldoras, pues padece un problema que no puede ser tratado con otro tipo de fármacos.

“La depresión no quiere decir que estés loco, es que falta un químico en tu cerebro, puede ser biológico, y eso ocasiona que te quieras morir, yo no tengo serotonina, el químico que reduce el estrés, entonces yo tomo un antidepresivos porque no existe un medicamento para eso”.

Agradecida por esta nueva oportunidad que le dio la vida, la estrella de los musicales en México quiere tatuarse una flor de Cempasúchil y crear conciencia en la gente para que atienda su salud oportunamente.

“A mí me duele que un niño tenga cáncer profundamente, pero una persona mayor que no se atienda y muera por cáncer porque no se atendió, no me da tristeza, eso no me duele; no quieren oír que tienen cáncer, simplemente”.