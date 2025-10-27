Lolita Cortés confiesa si vetó a Jolette de ‘La Granja VIP’ para no enfrentarse como en ‘La Academia’

La actriz y cantante Lola Cortés reconoció su influencia en la producción de ‘La Granja VIP’, pues ante las cámaras reconoció que solicitó que excluyeran a la exacadémica Jolette como condición para ingresar al reality.

La revelación de ‘La Jueza de Hierro’ ocurrió durante una charla con otros participantes, particularmente con César Doroteo, Kim Shantal y Fabiola Campomanes.

Durante la conversación, César le preguntó sobre un posible reencuentro con Jolette, a lo que intervino Shantal, “porque tú le dijiste que no”; a lo que Doroteo añadió: “Dijiste ‘Si ella entra, yo no entro’”. Cortés respondió con un escueto “Sí”, confirmando que sí existió tal veto.

La declaración provocó risas y finalizó la charla, pero dejó en evidencia la capacidad de la actriz de teatro musical para imponer condiciones.

La enemistad entre Lola y Jolette

Todo ocurrió en la cuarta temporada de ‘La Academia’, hace casi dos décadas, cuando ambas protagonizaron una de las controversias más recordadas de la televisión mexicana.

Lolita, como jueza del reality musical, se manifestó en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jolette, donde cuestionaba sus habilidades artísticas y pidiendo que el público dejara de apoyarla.

En aquel momento, la participación de Jolette se caracterizó por el desencuentro con los críticos y la atención mediática que acaparó.

A pesar de las presiones, Jolette se mantuvo en la competencia hasta retirarse, señalando que las constantes críticas del jurado y la presión terminaron por orillarla a dejar el programa. Varias intervenciones de Cortés y la respuesta de la audiencia establecieron un precedente de tensión y conflicto que, hasta hoy, sigue vigente en la memoria colectiva.

Después de su polémica salida de ‘La Academia’, Jolette fue considerada por la conductora Pati Chapoy para protagonizar su propio reality show, pero diferencias personales con la productora derivaron en la cancelación del proyecto antes de su emisión.

Posteriormente, Jolette se alejó unos años de los reflectores y regresó a la pantalla en un segmento de moda del matutino ‘Hoy’, en Televisa. En enero de 2024, la famosa realizó su última publicación en redes sociales y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer públicamente.

Hoy, a sus 40 años, Jolette reside en Guadalajara, Jalisco y sigue siendo una figura vinculada al espectro de la televisión mexicana por la huella de su paso por el reality y la relación conflictiva con Cortés.

El tema volvió a resonar en redes sociales luego de que en enero de 2025 un video de Lola Cortés interpretando ‘Tu falta de querer’ se viralizó.