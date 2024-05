Lolita Cortés comparte escenario con Wendy Guevara tras decir que la influencer trans “no tiene talento”

Lolita Cortés, la llamada “jueza de hierro”, causó revuelo recientemente al decir que Wendy Guevara no era una artista, sino una celebridad, pues “no tenía talento” y además no la conocía.

Días después, casualmente, ambas coincidieron y compartieron el mismo escenario en la gran final de “La más draga”, show mexicano de drag en el que compiten por ser la ganadora del reality.

“Hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas, la celebridad no necesita tener talento, es famosa per se, ya. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”, fue lo que expresó Cortés, sobre Wendy.

El encuentro de ambas causó mucha incertidumbre por ver la reacción de ambas cuando la ganadora de La Casa de los Famosos México presentara a la actriz de teatro Lolita Cortés.

¿Qué ocurrió entre Wendy Guevara y Lolita Cortes?

Tras darle la bienvenida y presentar a Lolita como alguien que “sí tiene talento”, ambas se saludaron frente al público que abarrotó el Pepsi Center, de la Ciudad de México.

“Oye Lolita, de verdad con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita, te conozco de la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona, y quiero decirte que eres una chingo6$ y me quería hacer pelear con Lolita y no culer… así no son las cosas”, expresó Wendy, mientras el público la aplaudió.

Wendy Guevara y Lolita Cortés en la final de Solo Las Más 👩‍❤️‍💋‍👩#SoloLasMas #LMD pic.twitter.com/3Qzz7dkGUj — La Wendy (@LaWendyGuevara) May 8, 2024

Ante las palabras de Wendy, a Lolilta no le quedó más que agradecer y expresar que se siente “honrada de pertenecer a la comunidad”.