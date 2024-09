¡Lo vio todo! El momento incómodo que Arath de la Torre le hizo pasar a Karime Pindter en el baño de LCDLFM

Una vez más, Arath de la Torre mete bien la pata, en este caso, su cabezota. ¿Qué pasó con Karime Pindter y el actor y comediante en el baño de La Casa de los Famosos México? Bueno, para empezar, fue un momento incómodo para ambos finalistas, pero en especial para la actriz.

Arath de la Torre cachó a Karime Pindter sentada en el trono. Cuando el actor entró a los baños, intentó ingresar a uno de los inodoros y allí estaba Karime, tranquila en lo suyo. De forma automática, se escuchó el grito de ambos.

Karime Pindter en el baño de LCDLFM. Pantalla El 5.

'¡Ay, Dios, Karime!’, dijo Arath de la Torre con una cara de sorpresa, asombro y vergüenza. Su reacción automática fue cerrar el baño, se alejó del lugar y puso su cara sobre unas toallas en señal de sonrojo. Un momento muy embarazoso para los dos.

De fondo se escucha a Mario Bezares estallado de la risa al ver que Arath de la Torre volvió a hacer lo mismo que en su momento le había pasado con Briggitte Bozzo y otras famosas del reality.

Momento incómodo en LCDLFM Pantallazo de EL 5.

Karime le hizo el reclamo a Arath y le dijo que cómo era posible que entrara justo al baño que estaba ocupado habiendo tantos libres. “¡Güey! Uno se mete al de los Dinamos y le pone seguro, güey”.

La letal respuesta de Karime Pindter a Arath de la Torre por su confusión

Tras haberla pillado en el trono y ante la vergüenza de Arath, unido al reclamo porque la actriz no le puso seguro al baño, la actriz respondió: ‘El baño de los Dinamos no tiene seguro’. ‘Perdóname, flaca”, expresó el actor. “No te preocupes’, respondió Karime.

Mario Bezares apuntó fuerte contra Arath de la Torre en LCDLFM

‘Arath siempre hace lo mismo. Solo espera que se meta alguien en el baño para abrirles la puerta. Así es ese señor', dijo Mario Bezares en medio de risas.

Pero Arath de la Torre no se quedó con esa acusación y la negó: '¡Claro que no, animal! No había visto’. Los últimos días de La Casa de los Famosos México siguen escribiendo locas aventuras entre los participantes, que este 29 de septiembre tendrán la gala de la final a las 20:30 horas, centro de México.