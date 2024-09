"¡Que no sea así!” Esto es lo que no le gustaba a Silvia Pinal de Apolo, el hijo de Mayela Laguna, cuando nació

La llegada de Apolo, el primer nieto varón de Silvia Pinal, fue un acontecimiento importante para la familia Guzmán-Pinal en agosto de 2019. Luis Enrique Guzmán, hijo de la icónica actriz, y su entonces pareja Mayela Laguna, celebraron el nacimiento del pequeño con gran entusiasmo. Sin embargo, un detalle que provocó una reacción inesperada fue el nombre que escogieron para el bebé, lo cual no fue del agrado de la gran diva del cine mexicano.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Silvia Pinal compartió su emoción por convertirse en abuela de un varón. Sin embargo, no pudo evitar expresar su descontento sobre el nombre que Luis Enrique y Mayela eligieron para su hijo. Entre risas y de manera muy sincera, la actriz comentó: “Espero que no se llame así, que no sea así […] Apolo no, no, no”. Aunque hizo esta declaración con humor, dejó claro que la elección del nombre no le parecía del todo apropiada para su nieto.

El pequeño Apolo nació el 30 de agosto de 2019 en la Ciudad de México, y aunque Silvia Pinal estaba ansiosa por conocerlo, no pudo hacerlo el mismo día debido a las restricciones del hospital. “Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo ‘mamá no vengas porque no dejan entrar a verlo, o sea que hasta mañana es mejor que vengas’”, explicó la actriz, quien finalmente lo visitó al día siguiente.

A pesar de su objeción inicial sobre el nombre, la llegada de Apolo fue motivo de alegría para la familia. Luis Enrique compartió la noticia en redes sociales con una fotografía del bebé, escribiendo: “Apolo que viene en camino ya llegó, bienvenido al mundo hijo”. La actriz también expresó su felicidad por tener un nuevo miembro en la familia, aunque el detalle del nombre quedó como una anécdota curiosa dentro de la historia familiar.

No obstante, lo que parecía ser una simple diferencia de opiniones sobre el nombre del bebé, se transformaría en una historia mucho más compleja tiempo después. Tras varios meses de disputas legales, se realizaron pruebas de ADN que concluyeron que Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. Este resultado conmocionó a la familia Pinal y a los seguidores del mundo del espectáculo.

El litigio por la paternidad de Apolo fue resuelto el 18 de septiembre, cuando los resultados confirmaron que Luis Enrique no era el padre del niño. Mayela Laguna, quien había defendido su posición durante meses, se mostró devastada por la noticia. Según su abogado, Porfirio Ramírez, la reacción de Mayela fue de profundo dolor y desilusión al enterarse de los resultados. “Llora, está convencida de que sí es hijo del señor”, comentó Ramírez en una entrevista con De primera mano.

La revelación sacudió a la familia, que había celebrado la llegada de Apolo como un acontecimiento especial. Luis Enrique Guzmán y su hermana Alejandra Guzmán también expresaron su sorpresa ante el resultado, mientras que Mayela Laguna sigue lidiando con el impacto emocional y mediático de la situación.