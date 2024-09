¿Estará en la final de LCDLFM? Arath de la Torre confesó que padece de una terrible enfermedad

Arath de la Torre se ganó el respeto y la simpatía de millones de televidentes que, noche tras noche, le tomaron cada vez más cariño en La Casa de los Famosos México, en su segunda temporada. Su carisma logra traspasar la pantalla, y gracias a esa transparencia, el actor volvió a hablar de su problema de salud que lo aqueja desde hace años.

Confirmado como uno de los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos México, Arath de la Torre aprovechó que ahora tiene más tiempo libre dentro del reality y, con un helado en la mano, disfrutando de la comodidad del sofá, confesó que fue diagnosticado con depresión y ansiedad.

Arath de la Torre se reencontró con su hija Lía en LCDLFM Captura de pantalla

¿Cómo puede Arath de la Torre estar encerrado durante tanto tiempo sin ver a nadie y soportar tanta presión? Ahora la pregunta es: ¿Podrá estar presente en la final?

La enfermedad que tiene Arath de la Torre

El actor confesó que fue diagnosticado en 2021 con depresión; además, también ha sufrido ataques de pánico, un problema de salud mental serio que, de no tratarse a tiempo, puede ser perjudicial para la vida de quien lo padece.

Arath de la Torre forma parte de los 3.6 millones de personas adultas que en México, según la Secretaría de Salud, sufren de depresión.

Anahí le puso una estrellita en la frente a Arath de la Torre antes de despedirse de él. CAPTURA DE VIDEO

“Busquen siempre ayuda, hay solución, tanto en psicoterapia como en psiquiatría, la que ustedes prefieran”, recomendó el finalista de La Casa de los Famosos México.

“Se vale estar mal, pero también se vale estar bien. Sí se puede, se puede hablar. Hay tratamientos que te hacen funcionar, pero también hay días en que no te quieres levantar de la cama y no sabes por qué, no le encuentras sentido a nada”, confesó el actor y comediante.

Arath apeló a que cada una de las personas que lo están escuchando y viendo tengan amor propio y sean conscientes de que la salud mental es un problema grave que afecta a muchas personas y debe ser tratado.

La final de La Casa de los Famosos México

Sin duda, La Casa de los Famosos México le ha servido mucho a Arath de la Torre para conectar con el público, mostrando una versión de sí mismo mucho más humana. Su personalidad y sencillez lo han llevado hasta la final del reality, y espera estar presente para seguir disfrutando de este momento único.

El próximo domingo 29 de septiembre, a las 20:30 hora central de México, el país sabrá si es Arath de la Torre el ganador de LCDLFM o por el contrario, será Mario Bezares, Karime Pindter o Gala Montes quien se quede con el premio de los 4 millones de pesos.