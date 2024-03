Lo que opina Marcus Ornellas de que Ariadne Díaz protagonice novela con su ex José Ron

El amor surgió de un set de grabación, mantuvieron un romance y luego terminaron la relación para que cada quien rehiciera su vida. Una década más tarde, se reencuentran de nuevo para grabar una telenovela.

Esta es la historia de José Ron y Aridne Díaz, quienes hace más de diez años fueron novios y ahora conforman la pareja protagonista de la nueva telenovela de Rosy Ocampo para TelevisaUnivision: “Papás por conveniencia”.

El tiempo transcurrió y Ariadne es mamá y vive su vida al lado del también actor Marcus Ornellas: ¿Cómo ve esta situación él?, el opina sobre el nuevo trabajo de su pareja.

“Soy cero celoso. Ron es amigo, o sea fuimos vecinos, nada que ver. Cada quien sus fantasías pero la verdad es que nosotros somos amigos, y a eso nos dedicamos; somos actores”, comentó el galán brasileño. Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, y no pasa nada”.

La protagonista de La doble vida de Estela Carrillo también comentó al respecto, respaldando la opinión de su pareja.

“El que tenga problemas con esas cosas o que no sea actor o que no tenga una pareja actor o actriz porque si no la va a pasar muy mal”.