Lo que debes saber de ‘Esta historia me suena’ y su sexta temporada

Esta historia me suena estrenó su sexta temporada, y la más feliz es su productora, Genoveva Martínez.

En exclusiva, la productora nos confió el secreto que ha llevado al éxito a este proyecto: “Todas las personas tenemos un vínculo con la música que nos remite a momentos tristes y felices de nuestra vida; todos tenemos un vínculo con ciertos cantantes y canciones, que hasta sientes como si te las hubieran escrito a ti, y en esta temporada tenemos a intérpretes como Carlos Rivera, José José, Los Tigres del Norte y Jenni Rivera, con quienes van a encontrar algo con lo que se identifiquen y digan: ‘eso es para mí’”.

Por esa razón destacó que la selección de las canciones es muy importante, y nos dijo cómo las eligen: “La canción debe contar una historia; hay unas que te cuentan historias completísimas como Los caminos de la vida, la cual hasta te da los personajes y el conflicto, y hay otras que no te dan tanto, como Rosa pastel, de Belanova, la cual te da una idea, pero no toda la historia. Entonces, el primer criterio de selección es que las letras tengan un contenido y, segundo, que sean de intérpretes conocidos o que tengan grandes éxitos”. Explicó que una vez que eligen las canciones, “se distribuyen entre un equipo de escritores para hacer los guiones, a cada uno se les dan diferentes temas musicales, y ellos proponen la historia”, detalló.

Sobre la posibilidad de incluir un corrido tumbado o reggaetón señaló: “De hecho ya tuvimos un tema de reggaetón y no nos funcionó, pero sí, estamos abiertos a todo tipo de música siempre y cuando tenga un contenido, además de que los intérpretes tengan una conexión con la familia”.

La productora adelantó que en esta temporada no sólo habrá temas de amor y romance, también abordarán situaciones difíciles: “Se tocan temas de adicciones, de transexualidad; si tenemos Contrabando y traición, por ejemplo, tocaremos el tema del tráfico de drogas…, todo lo que puedes considerar que es parte de la vida moderna”.

Además, dijo que se abordará un tema delicado pero necesario: “Tenemos el lanzamiento de Laura Daniela, ella es autora e intérprete de un tema inédito que se titula Mi último viaje, que habla de los feminicidios”.

Genoveva Martínez aseguró a TVyNovelas que aunque no tienen ninguna restricción en cuanto al contenido del programa, sí deben ser muy cuidadosos porque es un programa familiar: “Todos los temas se pueden tocar, siempre y cuando se cuide la pantalla, por el horario, que no tengan escenas ofensivas o demasiado fuertes en violencia; hay que cuidar eso porque vamos en un horario familiar, pero no hay una restricción en cuestión de la temática porque al final todos los temas están en muchas plataformas y en redes sociales, no es como antes que evitábamos que los niños conocieran ciertos temas, hoy en día no hay forma de restringir la información, y lo mejor es hablar con ellos de todo en la medida de su edad y de su posibilidad de comprensión”.

Este programa muestra historias de la vida cotidiana, pero ¿en qué se diferencian de Cómo dice el dicho? Este está basado en un refrán popular y ahí siempre hay una intención de consejo, de sabiduría, esa es la esencia del programa, y en Esta historia me suena no hay una intención didáctica, simplemente vamos a tratar de tener una historia entretenida y que tenga un final, si no feliz, sí esperanzador, que tenga luz…”, explicó la productora.

Sobre la evolución del proyecto a lo largo de cinco temporadas, destacó: “En un principio pensamos que los temas más actuales podrían ser la base, pero nos dimos cuenta de que hay mucha nostalgia en la audiencia y que muchas veces un tema noventero puede ser más llegador que uno reciente, aunque esté sonando fuerte en la radio o en redes…; otro aprendizaje es que las historias deben ser realistas, porque en la temporada uno quisimos hacer programas con mucha fantasía y eso nos daba pie a contar historias de zombis o extraterrestres, y la reacción de la audiencia no fue favorable, así que hemos ido ajustando el concepto del programa a lo que la audiencia nos pide”.

La nueva temporada consta de 30 capítulos, cuyas historias se vincularán con temas musicales de Alejandra Guzmán, Los Bukis, José José, Jenni Rivera y Los Ángeles Azules, entre otros. Sus tramas abordan temáticas para toda la familia y mensajes positivos que resaltan valores como la inclusión, la honestidad, el respeto y la solidaridad.