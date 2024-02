“Lo odio, me cae de la fregada": Rocío Sánchez Azuara sobre “El Capi” Pérez

Rocío Sánchez Azuara siempre se ha destacado por una respetada periodista que no se mete en escándalos, ni busca la manera de figurar con polémicas. Sin embargo, durante una reciente entrevista con Annette Cuburu, la conductora del programa Acércate a Rocío reveló que hay una figura de la misma planta televisora para la que trabaja que le cae muy mal.

Se trata de el comediante “Capi” Pérez, conductor de Venga la alegría, quien al parecer le hizo algo imperdonable a Sánchez Azuara. “Sí, lo odio, porque me cae de la fregada, me cae mal, me parece irreverente. A mí me faltó el respeto en algún momento y se equivocó", dijo Rocío.

La archienemiga de Laura Bozzo contó que “El Capi” no es persona de su agrado, aunque no quiso extenderse en detalles sobre el daño que le causó. “Se metió donde no debía y me caía muy mal, se lo digo en su cara. Señores, a cierta edad uno no puede aguantarse eso”.

Según “El Capi”, el odio vino después de él imitara a Rocío. “Yo estuve involucrado en un chisme, una vez hicimos una parodia, ya ven mis parodias cotorronas, cero llevadas, hice una parodia de una señorona, Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando un respeto y un beso, son cosas de la vida. A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo”, compartió en agosto de 2023 sobre el conflicto.