Lizbeth Rodríguez sobre el supuesto romance que tuvo con Celia Lora: “Yo amo, me sigue doliendo”

Mucho se habló sobre un supuesto amorío entre la celebridad de YouTube, Lizbeth Rodríguez y la estrella de OnlyFans, Celia Lora, pero mientras una decía que vivían una relación a flor de piel, la otra expresaba que era un show.

Lizbeth Rodríguez es quien insiste que sí hubo una relación sentimental entre ambas y que ahora no entiende por qué Celia lo niega, algo que le ha generado decepción.

“Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende. Yo digo: ‘Ay, Lizbeth, no aprendes’, nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora. Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, no estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, comentó la conductora de “Infieles”, en un evento, a los medios de comunicación.

Pese a lo que reitera Lizbeth, Celia dice todo lo contrario, pues en declaraciones pasadas, aseguró que todo se trataba de un “chistecito que había llegado lejos”.

“La conozco hace cuatro años por ahí, yo hice fotos con ella, es mi amiga y la quiero mucho. Ya llevó haciendo fotos con muchas y nunca había dicho que yo anduviera con alguien de ellas”, dijo en su oportunidad.

Finalmente, Lizbeth aclaró que prefiere dar vuelta a la página y seguir con su vida, pues le sigue afectando el tema.

“Eloísa ya no es la persona que yo pensaba que era. Bien dicen ‘bendito sea el malentendido que hizo que sacaras lo peor’, al final del día uno no quiere personas negativas en su vida. Es una etapa, ya no estamos en esa etapa, pero nada, la vida sigue. Yo ya no puedo hablar de esa mujer, me voy a poner a llorar”.