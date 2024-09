¿Miedo al compromiso? Livia Brito se sinceró y reveló el contundente motivo por el que sigue soltera

A pesar de que es actualmente una de las mujeres más bellas de la televisión y goza de un enorme éxito en su trayectoria profesional, Livia Brito aún tiene un área de su vida pendiente. Se trata de las relaciones sentimentales y el matrimonio, temas que la han puesto a pensar en repetidas ocasiones, para así tratar de encontrar las respuestas a lo que realmente quiere hacer con su futuro.

Livia Brito confesó que no quiere casarse por un impresionante motivo

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, plataforma en la que disfruta interactuar con sus seguidores, Livia Brito abordó un tema del que suele hablar poco: su intimidad y romances. Y es que si bien por su popularidad resulta complicado ocultar este tipo de aspectos, por lo general prefiere mantenerlo a raya del ojo público.

Aun así, uno de sus admiradores se aventuró a preguntarle qué piensa del matrimonio y si lo ve como una opción factible para el futuro, ya que en todos los noviazgos que ha tenido, nunca ha dado señales de tener la intención de llegar al altar, salvo con Mariano Martínez, con el que terminó hace poco más de un año.

Sorprendentemente, esto tiene una explicación mucho más sencilla de lo que podría pensarse y, sin ningún tipo de tapujo, lo compartió. “Nunca digas nunca, pero no, nunca lo haría. No está en mí, no he conocido a una persona con la que de verdad diga: ‘ay, con este hombre sí me voy a casar’. Ni ver los pajaritos de colores y creer que el mundo es bello”, admitió la protagonista de telenovelas como “La piloto”.

Livia Brito habló sobre su percepción del matrimonio Instagram

¿Quién es el novio de Livia Brito?

De acuerdo con los dichos de la actriz cubana, por el momento está soltera y no tiene interés en que su estado civil cambie pronto, pues además de estar enfocada en su carrera y proyectos personales, se siente cómoda siendo la absoluta dueña de su tiempo.