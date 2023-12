Livia Brito revela cuál ha sido su peor novela: “El equipo no estaba tan unido”

Livia Brito cierra 2023 en medio de un gran proyecto que le permitió conectar con la audiencia que la sigue desde que comenzó en los medios hace más de 12 años.

La actriz asegura que Minas de pasión ha sido la telenovela en la que más ha disfrutado, pues el elenco siempre estuvo unido y lograron hacer un gran equipo.

Sin embargo, la cubana que creció en México admite que ha habido veces en las que no las ha pasado tan bien en un melodrama, debido a que no logró hacer química con el resto del elenco.

Para ella, fue la telenovela Médicos, línea de vida, el proyecto que menos ha disfrutado. ¿La razón?: “Estaba muy cansada y la verdad el equipo no estaba como tan unido. No la pasé tan bien porque era como muy disperso. Los doctores éramos un chingo y como que no acabamos de acoplarnos”.

Y es que en la producción de José Alberto Castro que se transmitió desde el 11 de noviembre de 2019 hasta el 8 de marzo de 2020 en el canal Las Estrellas, efectivamente había más de 12 actores con roles estelares que conformaban el reparto principal.

Entre ellos estaba Daniel Arenas, Grettell Valdés, Scarlet Gruber, Federico Ayos, Érika de la Rosa, José Elías Moreno, Isabel Burr, Carlos de la Mota, Rodrigo Murray, Mauricio Henao, Lorena García y Rodolfo Salas.