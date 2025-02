Litzy y el chef Poncho Cadena revelaron impactantes detalles de su boda y prometieron que será de ensueño: VIDEO

La temporada 2024 de “MasterChef Celebrity” será recordada, precisamente, por el romance que inició entre Litzy y Poncho Cadena entre estufas, críticas, platillos y mucha sazón; muchas personas opinaron que este noviazgo sólo sería pasajero, pero ahora los famosos dieron un nuevo golpe de autoridad con su dulce compromiso.

¡La pareja está tan ilusionada que ya pensó en todo, desde la fecha y quiénes podrían ser las damas de honor hasta el menú para la fiesta, el cual prometen que será “espectacular! Esto es todo lo que revelaron ante decenas de periodistas en vivo.

¿QUÉ PLANEAN LITZY Y PONCHO CADENA PARA SU BODA?

Como era de esperarse, Litzy y Poncho Cadena llamaron la atención de todos en la presentación oficial de “MasterChef Celebrity México 2025" , evento en donde además de hablar sobre temas relacionados con el reality show también revelaron algunos detalles muy coquetos de su próxima boda.

“La comida debe ser el alma de esa fiesta (...) obviamente, tiene que ser un menú espectacular”

A decir de Litzy, los preparativos van tan en serio que ya hasta tienen una fecha definida para el enlace: será en octubre del 2025 en un lugar a definir, ya sea la Ciudad de México o Baja California Sur. “No hay más... es hermoso”, reconoció la actriz y cantante mexicana.

Sobre la lista de invitados y hasta quiénes serán las damas de honor, la pareja se mostró cauta pero, eso sí, aseguró que sus compañeros Rossana Nájera, Adrián Herrera y Zahie Téllez ya están más que contemplados para acompañarlos en su día especial.

Al tratarse de toda la plana mayor de “MasterChef Celebrity”, Litzy confirmó que los alimentos sí tendrán un lugar muy especial en el festejo ya que tanto a ella como a Poncho Cadena les fascina todo lo relacionado con el menú.

“La comida debe ser el alma de esa fiesta (...) obviamente, tiene que ser un menú espectacular”, expresó la celebridad.

¿CÓMO ES EL ANILLO DE COMPROMISO DE LITZY?

Por otra parte, Litzy sacó su mano izquierda para presumir, una vez más y esta vez totalmente en vivo, el anillo de compromiso que Poncho Cadena le entregó el pasado 30 de enero.

Litzy presumió su bello anillo en la presentación de “MasterChef Celebrity 2025". CAPTURA DE VIDEO

La exclusiva pieza es muy especial ya que fue diseñada justo al gusto de Litzy: tiene un diamante amarillo en lugar de blanco o azul por una razón especial que ella misma especificó:

“Es amarillo porque es mi color favorito (...) el amarillo me da como alegría, me llena de energía, es el sol, es luz, se me hace un color espectacular y me parece muy original”, aseguró la emocionada actriz.