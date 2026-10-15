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¿Litzy se casó EN SECRETO con el chef Poncho Cadena? Anillos delatarían su boda

La excantante de ‘Jeans’ porta dos argollas que confirmarían que contrajo nupcias con su pareja, el chef Poncho Cadena, con quien ya vivía.

Octubre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Litzy se habría casado en secreto.

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“Ya están los dos ahí. Ya no les voy a contar nada…”.

Luego de vivir dos años en Miami, Litzy volvió a la ciudad de México y en los pasillos de Televisa habló de sus proyectos musicales y que prepara un EP de música pop. La excantante de ‘Jeans’ se mostró muy emocionada aunque un par de anillos delataron otro de sus proyectos personales pendientes.

Y es que fue en mayo pasado cuando dio a conocer que se cancelaba su boda con el chef Pocho Cadena, con quien ya vivía desde hacía dos años atrás.

“No hay mucha actualización porque, según nosotros, nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas”, declaraba la intérprete.

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Al tiempo, el propio Poncho cadena advertir que pausaron la boda “porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas… Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”, expresó.

Pero luego de la cancelación, Litzy hizo declaraciones que ponían la duda sobre si la pareja se casaría en secreto y sin compartir más detalles al público.

“Queremos algo bien íntimo, pero más adelante les contaremos. Sí nos queremos y amamos mucho, nos vamos a casar. ¡No se preocupen!”.

Ahora, no se ha podido confirmar sí ya se casaron, pero todo apunta a que sí. Y es que la intérprete de ‘No te extraño’ lució otro anillo que acompaña al de compromiso que ya portaba.

“Ya están los dos ahí. Ya no les voy a contar nada… Yo les dije ‘ya no les voy a decir nada porque si no empiezan ‘¿y cuándo es?, ¿y para cuándo?, ¿y por qué?, ¿y qué vestido te vas a poner?’. Ya luego les cuento”, declaró.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Litzy y Chef Poncho Cadena se casaban el 11 de octubre... ¿Por qué suspendieron la boda?

Ante la pregunta expresa no quiso confirmarlo, pero manifestó: “Sí, estoy feliz. La verdad es que estoy en una etapa increíble de mi vida”, concluyó.

Litzy Poncho Cadena boda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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