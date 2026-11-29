La radio nunca dejó de estar en el corazón de Faisy. Aunque pensó que había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida, bastó un año lejos de los micrófonos para darse cuenta de que extrañaba esa conexión tan particular que solamente ese medio puede ofrecer. Hoy, el conductor está de vuelta con una nueva aventura: Oye Despierta con Faisy, programa que se transmite por OYE 89.7 FM y con el que pretende convertirse en una compañía para quienes comienzan su día entre el tráfico, las responsabilidades laborales y la rutina cotidiana.

“Según yo ya iba a cerrar el capítulo y solo sobreviví un año sin radio, porque sí extraño esta conexión con la gente, me gusta tener un espacio para promover a los amigos y lo que están haciendo: música, serie o teatro, y también escuchar a la gente”, comparte.

La propuesta de regresar llegó de la mano de José de Jesús “Pollo” Cervantes, director de la emisora, quien le abrió las puertas para desarrollar una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza.

“ME DA ENERGÍA TENER UN ESPACIO EN DONDE PUEDA COMPARTIR SUEÑOS”

Para Faisy, la radio no es un medio que esté condenado a desaparecer frente al crecimiento de las plataformas digitales; por el contrario, considera que quienes aman el oficio tienen la responsabilidad de acompañar su transformación. “Siento que no había cerrado el capítulo de radio, que es un medio que ha ido evolucionando y que tenemos la responsabilidad, los que amamos el medio, de ayudarlo a crecer hacia donde vaya, porque ahora con tantas redes sociales, con tantos podcasts, hay personas que piensan que a lo mejor la radio se empezará a perder y la verdad es que no...”.

Faisy sorprendió con sus declaraciones sobre su manera de beber. YouTube

“La verdad es que estas primeras semanas han sido bien bonitas, tenía miedo de llegar a Me caigo de risa o a mi casa cansado, pero no, llego más feliz”.

El conductor también quiere que su programa sea útil para la audiencia. No se trata solamente de poner música o conversar con los invitados, sino de ofrecer contenidos que acompañen la jornada y permitan a las personas llevarse algo más que un momento de diversión.

“Intentamos tener muchas secciones informativas con humor, pero tratamos de dar a la gente temas de conversación, de hacerles un resumen que les pueda funcionar para su día a día y también pensamos mucho en las redes sociales, que ya no solo nos escuchan, que ya nos ven, que a lo mejor ya consumen el producto en Instagram, en Facebook o en X, entonces, pensar en una cabina bonita, que se vea limpia, en un sonido que suene bonito, tener música en vivo...”.

El regreso también implica una nueva dinámica de trabajo. A diferencia de otros espacios radiofónicos en los que compartía micrófonos con compañeros, ahora Faisy está al frente de una cabina en solitario. Además, el horario matutino le exige modificar sus hábitos de descanso, pues debe acostumbrarse nuevamente a madrugar.

Sin embargo, dijo, “estoy contento de construir esto desde cero, este espacio solito: Oye Despierta con Faisy, que mi nombre esté ahí; aunque el hecho de que sea solo mi responsabilidad sí me genera un poquito de adrenalina, de presión, pero la verdad es que tengo un gran equipo.

