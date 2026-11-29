Después de vivir una de las experiencias más intensas de su carrera en La casa de los famosos, Gema Garoa está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia profesional.

La actriz regresó a los foros de Televisa con la emoción de reencontrarse con su verdadera pasión: la actuación, pero esta vez en el género de la comedia con Más vale sola, donde grabó una participación especial.

“Estoy muy contenta, me siento muy afortunada de estar aquí compartiendo con grandes actores que admiro muchísimo y contenta de regresar a los foros de Televisa. Obviamente en La casa estaba en un foro, y fueron dos meses y medio, pero no actuando, entonces es diferente, así que estoy muy contenta de estar aquí y retomar mi carrera”, compartió.

Aunque esta no es la primera vez que Gema explora la comedia. “Antes de entrar a La casa, estuve participando en Abelito de la Guarda, fue una participación especial, y la comedia es un tono diferente a las telenovelas, es un poquito más exacerbado y más arriba, entonces agarrándole la onda y el tono otra vez”.

La actriz no está dispuesta a quedarse esperando a que llegue una oportunidad. Ya ha realizado castings y tiene algunas propuestas sobre la mesa, aunque todavía se encuentra analizando qué tipo de proyecto le gustaría realizar.

Su intención es regresar con un personaje que la rete y le permita seguir creciendo profesionalmente.

“Ya he hecho castings adentro, afuera de Televisa y viendo a ver qué me espera para el próximo año, porque ahorita la verdad estoy enfocada en campañas y en mis redes sociales, un poquito aprendiendo y metiéndole a eso, porque la verdad es que ahorita que ya tengo más del millón de seguidores, siento que tengo que darles a mi público cosas en redes que no sé hacer o que no sabía hacer, entonces estoy un poco enfocándome en eso y esperando el próximo año empezar algún melodrama o alguna serie, tengo varias propuestas ahí, pero todavía no sé qué es lo que más se me antoja hacer”.

Gema Garoa Getty Images

Aunque Televisa ha sido fundamental en su desarrollo como actriz, Gema reconoce que actualmente la industria ofrece diferentes posibilidades y está dispuesta a explorar nuevos caminos, sin cerrarse las puertas en ninguna empresa.

“Televisa siempre va a ser mi casa y quien me dio la primera oportunidad, pero ahora que hay abiertas las puertas en muchos lados, hay que aprovechar las oportunidades que le lleguen a uno”.

En paralelo, su faceta como creadora de contenido representa un terreno que está descubriendo poco a poco. A diferencia de otras figuras que llevan años construyendo una comunidad digital, ella tuvo que adaptarse a esta exposición después de participar en el reality.

“Voy paso a paso, no me quiero acelerar ni quiero tampoco hacer contenido que no vaya con mi esencia ni mi personalidad, estoy justo viendo poco a poco qué es lo que quiero compartir con la gente, qué es lo que quiero que vean de mí, de mi vida diaria, porque involuntariamente al entrar a La casa me hice una creadora de contenido, entonces ahora tengo que encontrarle el modo y la forma a eso para poderle compartir a las personas lo que quiero que vean de mí en mis redes”.

Para Gema, uno de los mayores aprendizajes de su participación en La casa de los famosos fue descubrir cómo cambia la percepción del público cuando conoce a una actriz desde su personalidad y no solamente a través de los personajes que interpreta.

“Es una dualidad bastante interesante porque normalmente como actriz la gente te adora o te odia por el personaje que hiciste, dicen ‘qué mala, maldita’ o ‘qué buen personaje, me encantó esa historia’, pero ahorita me conocieron a partir de mi historia personal y de mi historia real, entonces el aproximamiento de la gente es diferente porque te conocen a ti como persona, aparte de que conocen tu trabajo.

“Conocieron una parte de mí que nunca había mostrado y que nunca había platicado y me siento muy afortunada de cómo lo tomó la gente y cómo conectó conmigo en varias cosas que conté, entonces estoy muy contenta y trabajando esa parte de mí ahora, de creadora de contenido, sin dejar al lado el ser actriz porque eso es mi prioridad”.

La exposición también le permitió entender que las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para quienes buscan oportunidades dentro del medio artístico. Sin embargo, considera que cada persona debe decidir cómo utilizarlas y qué tanto quiere involucrarse en ellas.

“Hoy te preguntan el nombre, edad, nacionalidad y número de seguidores, entonces, creo que ya es parte importante de que te quedes con un personaje, tus seguidores, creo que también, si no te gustan las redes sociales, no tienes por qué hacerlo, pero al estar tan expuesto en un reality como La casa de los famosos, ya no queda de otra más que seguirlo manejando y aprovecharlas para bien”.

Al hacer un balance de su participación en La casa de los famosos, Gema no tiene dudas de que tomó la decisión correcta.

“Siento que fue superacertado haber entrado, yo tenía muchas dudas cuando me invitaron y en mi cabeza pasaron muchos pensamientos y muchos sí y no, qué hago, y al final de cuentas, creo que en el fondo de nuestros corazones siempre sabemos la respuesta, mi corazón siempre me dijo que sí, y yo lo seguí con miedo y todo.

Ese Pérez y Gema Garoa ViX

“Creo que para mi carrera fue superpositivo, mis redes sociales creo que fueron las que más crecieron de todos y fue un impacto positivo, es como todo, hay opiniones de todo tipo, la verdad es que no me clavo con las negativas, todo el mundo tiene derecho de opinar lo que quiera, yo me quedo con los más de 800 mil seguidores que agarré en La casa y que mi comunidad sigue creciendo y que la gente sigue queriéndome ver y me pregunta qué voy a hacer, en qué voy a estar, y esa es una respuesta superpositiva para mí y mi objetivo se logró, que es que la gente me conociera más y quisiera verme en muchos proyectos”.

Con esa experiencia a cuestas, la actriz mira hacia adelante con entusiasmo. Considera que llegó a una etapa de su vida en la que puede tomar decisiones con mayor libertad, después de años de preparación y trabajo para construir una carrera en la actuación.

“A veces se nos olvida de repente todo el esfuerzo, todo lo que hemos trabajado para estar aquí, creo que ahorita estoy en el momento de cosechar todo lo que he sembrado, ya estudié una carrera que amo, ya hice personajes de todo tipo y estoy en un momento en el que ya puedo un poco elegir lo que quiero hacer y hacia dónde quiero llevar mi carrera. Me siento muy afortunada de poder decirles que los sueños sí se cumplen, se hacen realidad y que no hay límites”.

Así, Gema Garoa comienza una nueva etapa con más seguidores, nuevas oportunidades y una visión renovada de su profesión. Su objetivo es claro: aprovechar el impulso que le dio el reality, seguir conectando con quienes la conocieron dentro de La casa y, sobre todo, demostrar que su historia como actriz todavía tiene mucho por contar.