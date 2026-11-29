Hay momentos que anuncian una nueva etapa en la vida y, para Arturo Carmona, uno de ellos está por llegar: convertirse en abuelo. La próxima llegada de su primera nieta tiene al actor emocionado, pero también consciente de que su papel dentro de la familia cambiará. Después de tantos años de ser papá de Melenie, ahora tendrá la oportunidad de acompañarla en su propia maternidad y descubrir una manera distinta de demostrar su amor.

En entrevista con TVyNovelas, el artista reconoce que esta nueva integrante representa mucho más que una alegría familiar: será una razón adicional para cuidar sus pasos y procurar que quienes vienen detrás de él encuentren un buen ejemplo.

“Un ancla más, una hermosa ancla más que ojalá se sienta orgullosa de su abuelo”, expresa al hablar de la responsabilidad que siente ante la llegada de la pequeña. Arturo no pierde de vista que, aunque la bebé todavía no llega, ya forma parte de sus pensamientos y de los planes familiares. La ilusión de conocerla se mezcla con la conciencia de que su comportamiento también será observado por ella conforme crezca. Por eso, considera que ser abuelo implica asumir un compromiso que va más allá de consentirla: quiere que pueda sentirse orgullosa de él.

“Me genera una gran responsabilidad. Entonces ahora una personita más, hay que tener buena imagen”, comparte con nosotros.

Y es que para Carmona el ejemplo comienza en casa. A lo largo de su vida ha procurado conducirse con humildad y responsabilidad, valores que considera indispensables para cualquier persona, pero especialmente para alguien que tiene exposición pública. Ahora, esa convicción adquiere un significado todavía más personal: habrá una niña que, con el paso del tiempo, podrá mirar a su abuelo como una referencia.

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La llegada de la nieta también lo lleva a pensar en el vínculo que mantiene con Melenie. Aunque ella está por comenzar su propia familia, para él seguirá ocupando el mismo lugar de siempre.

“Mi hija, que para mí va a ser mi bebé toda la vida”, dice con cariño. cuando le preguntamos quiénes lo ayudan a mantener los pies en la tierra.

El actor asegura que la comunicación entre ambos ha sido constante y que le importa mucho lo que ella piensa. Incluso reconoce que su hija puede advertirle detalles que él no alcanza a observar, sobre todo cuando se trata de situaciones que ocurren públicamente. Esa confianza le ha permitido mantener una relación cercana, en la que también comparten los buenos momentos de su vida profesional. “Todo lo que hago o dejo de hacer, siempre fue pensando en ella”, afirma sobre Melenie.

Ahora que su hija está por convertirse en mamá, Arturo tendrá que acompañarla desde otro lugar. La experiencia de ser padre le dio aprendizajes que seguramente estarán presentes en esta nueva etapa, aunque sabe que la protagonista de esta historia será ella. Su intención es estar cerca, respaldarla y disfrutar a la pequeña sin olvidar que la responsabilidad de criarla corresponde a sus padres.

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Y si algo tiene claro es que el cariño no le va a faltar. La idea de consentir a su nieta resume esa faceta que está a punto de estrenar: después de haber asumido las responsabilidades de la paternidad, ahora podrá disfrutar la complicidad que suele acompañar a los abuelos. “Creo que seré muy consentidor, así fui con mi hija”, revela, advirtiendo que llenará de mimos a la bebé.

La Navidad tendrá también un significado especial. Para Arturo, estas fechas siempre han sido una oportunidad para reunir a la familia y reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Desde hace aproximadamente 10 años, la celebración se realiza en casa de sus padres, luego de la partida de sus abuelos. La tradición ha continuado y, con el paso del tiempo, la familia ha crecido: los primos llevan a sus hijos y las nuevas generaciones comienzan a sumarse a las reuniones. “Esta será especial porque será la primera con mi nieta”, cuenta a TVyNovelas.

Para el actor de la telenovela Sabor a ti, la familia ha sido también el punto de equilibrio que le permite mantener los pies en la tierra. “Dios, primero que nada, mi familia, mis padres, mi hija”, responde cuando le preguntamos quién lo ayuda a no perder el centro. La humildad, la educación y la responsabilidad son valores que procura mantener presentes en su vida cotidiana.

“Siempre he tenido como estandarte la humildad de corazón, de persona, del don de ser una buena persona cada día para mí es de mis metas diarias”, explica. Y ahora quiere que esa forma de conducirse también sea motivo de orgullo para la pequeña que está por llegar.

Aunque su carrera lo ha mantenido durante años frente a las cámaras y sobre los escenarios, Arturo entiende que su vida no se define únicamente por el trabajo. Tiene 27 años haciendo televisión y telenovelas, alrededor de 30 melodramas y 28 obras de teatro, además de participaciones en series, películas y proyectos de conducción. Antes de dedicarse por completo a la actuación fue futbolista profesional, una de sus dos grandes pasiones junto con la interpretación.

“Mis dos pasiones, lo que es el futbol y lo que es la actuación, siempre ha sido de las cosas que más he disfrutado en la vida”, recuerda. Hoy, sin embargo, la emoción está puesta en algo que no ocurre en un foro ni sobre un escenario. La llegada de su primera nieta le abre una etapa que no puede ensayar ni preparar con un guion. Tendrá que vivirla, aprender y encontrar su propio lugar en la vida de la pequeña.