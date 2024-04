Litzy nos revela cómo bajó más de 15 kilos: “Me cansé de la dietas”

Los efectos del balón gástricos trajeron los mejores resultados a Litzy, quien el año pasado decidió someterse a esta técnica no quirúrgica y reversible que consiste en introducir un globo o balón de silicona en el estómago por vía endoscópica para llevarlo de suero o aire, limitando así la capacidad del estómago y provocando sensación de saciedad.

“Me fue muy bien, me funcionó, si perdí el peso que necesitaba y ya, terminó ese proceso y me sentí súper bien. Es un momento, dura tres meses y ya, creo que es un método que funciona y si le sirve a la gente, está súper bien que lo hagan”, reveló la artista en entrevista con TVyNovelas.

“A LOS MESES SE DESHIZO EL BALÓN”

Según la intérprete, el procedimiento es súper sencillo, “pues consiste en tomarse una cápsula que inflan a través de un cablecito y luego, a los meses se deshace solo el balón”.

Sin embargo, para lograr un resultado más efectivo, ha tenido que mantener la disciplina a la hora de alimentarse, ya que debe medir muy bien sus cantidades de comida, evitar las harinas, el azúcar, lácteos y aquellos antojitos que la hacen ganar peso rápidamente. El gimnasio también se ha convertido en su aliado para tonificar los músculos y darle firmeza a la piel.

Un cuerpo más estilizado y una figura acorde a su estatura es lo que veremos en la nueva temporada de Mujeres asesinas, disponible en ViX, y en la que Litzy se llena las manos de sangre por el bien de su familia.

“Hortensia es una mujer común y corriente, buena, con muchos valores, con su familia muy unida, pero las circunstancias fueron las que la convirtieron en una asesina.

Después de grabar el episodio, la actriz llegó a la conclusión de que nunca hay que quedarse calladas y buscar siempre ayuda profesional para no cometer un hecho irreversible con consecuencias devastadoras. En su caso, jamás ha sido víctima de violencia de género, pero no sabe cómo podría reaccionar si fuera abusada.

“Siempre he estado en situaciones normales, he tratado de convivir siempre con gente que sea buena, con la que tenga cierta afinidad, y nunca me he envuelto algo así tan grave. Pero uno nunca sabe, porque estas historias son así, uno piensa que nunca nos va a pasar y puede pasar, pero le pido a Dios que todo vaya bien siempre en mi vida”, dijo a esta publicación.

Pero Mujeres asesinas no es el único proyecto que estrena Litzy este año, pues ya está inmersa en las grabaciones de MasterChef Celebrity, transmitido por TV Azteca y del que ya han salido expulsadas figuras como Agustín Arana y Mario

Sandoval. Aunque no se considera la mejor en los fogones, la actriz admite que se defiende muy bien y que podría dar la batalla en el reality.

“Sí cocino un poco, tengo buen sazón, pero lo básico. Acá te exigen platos mucho más elaborados, más como un chef profesional, entonces voy a aprender muchísimo y estoy listísima para llegar a la final”.

¿Su platillo estrella?:

“Creo que los camarones es lo que mejor me sale, con diferentes salsas o al ajillo, me saben muy ricos, pero obviamente aquí me voy a enfrentar a muchas cosas. Yo creo que ahí todos le saben un poco a la cocina, por eso estoy temerosa, pero espero ganarles a todos”.