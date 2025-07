Liliana Arriaga sale de su zona de confort como ‘La Chupitos’ y quiere llegar a Hollywood

La obra ‘Golpe doméstico’ representa para Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos”, un gran desafío actoral, lejos de su icónico personaje.

“Ahora sí dije: ‘Orale, Liliana, ya basta de explotar a La Chupitos; es momento de ponerse a trabajar’. Estoy muy contenta porque es un reto que agradezco, por la confianza en mí para interpretar a Inde, hermana de La Chupitos. Ojalá les guste mucho; lo hago con mucho cariño y corazón. ¡A ver qué tal nos sale!”.

Presentarse sin el cobijo de La Chupitos es una situación extraña para Arriaga, quien ve en este proyecto una oportunidad para salir de su zona de confort.

“Tengo muchos nervios, la verdad, porque a La Chupitos —gracias a Dios— ya sé que la quieren mucho, es parte de las familias: ¿en qué casa no hay una Chupitos? Con ese personaje me siento protegida, pero al salir como Liliana Arriaga, pierdo ese arropamiento y me enfrento sola al público. Es un impacto fuerte, pero es un reto sabroso, de esos que te dan una adrenalina deliciosa”, expresó.

“NOS HACE MUCHA FALTA REÍR EN ESTE PAÍS”

La actriz valora su vis cómica, gracias a la cual ha mantenido vigente a su personaje por más de 30 años. “Agradezco a Dios por este don de hacer reír. Sé que no soy moneda de oro: habrá a quienes no les guste mi personaje o no les cause gracia, pero tengo un buen porcentaje de risas a mi favor. ¡Y eso lo celebro, porque mucha falta nos hace reír en este país!”.

Sobre la temática de la obra —que aborda situaciones difíciles con humor—, Liliana recuerda cuando fue deportada: “Lo viví en carne propia hace años, al inicio de mi carrera. Me marcó mucho; incluso lo bloqueé un tiempo. Me impactó esa crueldad. Ahora, al ver a compatriotas pasar por lo mismo, me duele. En aquel entonces, llevaba visa de turista, pero el promotor me dijo que no habría problema si trabajaba. Sí lo hubo: te trata-ron como delincuente. Estuve sin visa unos años, pero al fin se solucionó”.

Liliana Arriaga, La Chupitos, confesó que la experiencia dejó huella en su vida INSTAGRAM

“LA CHUPITOS NACIÓ AL IMITAR A UN TÍO QUE TOMABA MUCHO”

Arriaga confesó que ha vivido de la risa y rememora cómo surgió su vocación: “Creo que desde que nací, el doctor le dijo a mamá: ‘Esta niña está cagada’. En la escuela, siempre quise participar en todo: los honores a la bandera, las poesías… Era la amiga chistosa, el ‘bufoncito’ del grupo. Nunca me dio pena, ¡ni imaginé que llegaría a ser La Chupitos!”.

Sobre el origen de su personaje, revela: “Nació al imitar a un tío que tomaba mucho. Era simpático, sencillo y ‘buena copa’. Mi abuela me pedía que lo caricaturizara. Cuando gané el con-curso de Riatatán, con Fernando Arau, hace 30 años, él se vio reflejado… ¡y dejó de tomar!”.

Con miras al futuro, Arriaga aspira a más: “Quiero hacer cine, series, lo que sea. ¡Tengo que llegar a Hollywood de alguna manera! Nunca imaginé ver mi foto en un póster, pero si tengo el talento, ¡voy por más!”.

Y aunque algunos podrían decir que está encasillada, ella lo ve con gratitud: “No me quita el sueño. Mi lema es: ‘Mientras la quieran, Chupitos forever’. Soy feliz interpretándola, pero también quiero crecer. Por mí, no la dejaría… aunque sigo buscando nuevos retos”.