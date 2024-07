¿Lety Calderón viajaría con Yadhira Carrillo?: Esto dice la actriz

Deslumbrante y luciendo su innegable belleza, Lety Calderón se robó todas las miradas durante la presentación a los medios de Mi amor sin tiempo, melodrama producido por Carlos Moreno que llegará a las pantallas mexicanas el próximo lunes 15 de julio.

En el evento, la actriz fue cuestionada por sus hijos, quienes no la acompañaron en una ocasión tan especial. “No están conmigo porque se fueron de viaje con su papá, pero coincidió y ellos como de ‘ay, queríamos estar contigo mamá’, y yo también los extraño mucho, pero bueno, estoy contenta”, dijo la protagonista de la telenovela.

Discreta, pero sin arrogancia, Lety prefirió no revelar el destino en el que vacacionan los jovencitos junto a su padre y su actual esposa, Yadhira Carrillo. “No puedo decir a dónde se fueron, pero están con su papá, después de 20 años me encanta la idea de que convivan y se empiecen a conocer, creo que todavía están a tiempo de formar una relación, digo, ya pasaron 20 años, pero bueno ¿no?”.

Al preguntarle si estaría dispuesta a viajar con Yadhira, Calderón respondió: “Claro, por supuesto, yo donde me inviten voy, mientras me paguen el viaje yo voy, ¡claro!… a un crucero deberíamos de ir todos, estoy en la mayor disposición. Yo sé separar muy bien, esta parte de que ya terminaste con una persona, me llevo muy bien con todos mis ex, he conocido a sus parejas y podemos convivir. Yo sé que para muchas familias es extraño, pero yo encantada de la vida, y se lo he demostrado a Juan, que puedo perfectamente viajar con él, con su esposa, con su familia, que además los adoro”.