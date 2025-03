Yadhira Carrillo rompió en llanto en público tras regresar a la televisión: así fue el emotivo momento

El pasado 2 de marzo, los fanáticos más fieles de Yadhira Carrillo se llevaron una grata sorpresa al presenciar su regreso a las telenovelas después de 17 años de ausencia. Esto como parte de su participación especial en el episodio final de “Las hijas de la señora García”, proyecto que marcó lo que podrían ser los primeros pasos de una nueva etapa en su trayectoria, momento que la ha hecho sentir sumamente entusiasmada al grado de que se quebró ante las cámaras por un motivo muy especial.

Yadhia Carrillo lloró de felicidad en plena calle: ¿qué pasó?

Durante un reciente encuentro con los medios, a las afueras de las instalaciones de Televisa y retomada por Flavio Machuca, Yadhira Carrillo protagonizó un entrañable intercambio de palabras con una admiradora. Esta sorpresa fue tal, que la actriz lloró frente a las demás personas que esperaban por ella, delatando que le parece alucinante el amor con el que el público la recuerda.

“Del otro lado de la pantalla habemos gente que te amamos desde siempre y que te admiramos. Tú no sabes lo que haces por nosotros. Mi papá, que en paz descanse, no sabes cómo te amaba. Yo te veo y te puedo decir: ‘gracias’, porque no nadamás entretienen, bendiciones”, dijo la fanática con una actitud frenética al tener de frente a su ídolo de la pantalla chica.

Yadhira Carrillo en Televisa Octavio Lazcano

Estas palabras parecen haber tocado fibras sensibles en la esposa de Juan Collado, por lo que no logró contener el llanto y frente a las cámaras se mostró conmovida por estas muestras de afecto, que delató, no esperaba recibir.

“Gracias por quererme así, ojalá las pueda tener cerca siempre. Son como ángeles que nos cubren. Lo que veo, son esos ángeles, que dices,: ‘gracias Dios, por rodearme del amor de las personas”, declaró Yadhira Carrillo con lágrimas en los ojos.

Finalmente, la actriz de “El privilegio de amar” se dijo tranquila por retomar sus actividades profesionales. “Estoy tranquila, el trabajar para mí es como renacer, es como el Ave Fénix”, confesó la artista de 51 años.