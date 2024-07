¿No es fan de su hermana? Tunden a Ángela Aguilar por hablar despectivamente de Aneliz

Las últimas semanas han sido sumamente difíciles para Ángela Aguilar. Esto debido principalmente a su mediático romance con Christian Nodal, de quien se habría enamorado justo después de que terminó con Cazzu, una versión que no ha convencido y ha ocasionado que la pareja protagonice diversos escándalos.

Ahora que su vida está en el ojo del huracán, se han revivido algunas de sus polémicas más sonadas, incluyendo la vez que durante una entrevista le preguntaron por su hermana Aneliz. Y es que contrario a lo que muchos esperaban, la joven hizo algunos comentarios que parecían un tanto “pesados”, dando la sensación incluso de que no le agradaría en lo absoluto la posibilidad de que ella también quisiera debutar en la industria musical.

Critican a Ángela Aguilar por tener una actitud grosera con su hermana

Hace varios meses, la menor de la dinastía Aguilar fue cuestionada sobre la decisión de Aneliz por no seguir los pasos de su padre en el canto. Ante estos cuestionamientos, Ángela respondió tajantemente que en realidad su hermana no cantaba, para posteriormente aclarar que aunque tiene bonita voz, no es algo que disfrute hacer.

Este fue el inicio de la molestia que desencadenó la personalidad que muestra la artista cada que su pariente sale al tema, lo que para muchos, se traduce simplemente en que no ve con buenos ojos el lejano escenario de que no sea la única en su familia nuclear que conquiste los escenarios.

Aneliz es la hermana mayor de Ángela Aguilar Instagram

Revelan que siempre tiene este trato con Aneliz

Si bien esto podría pasar como algo ciertamente normal en hermanas, pues podría ser que ellas así se lleven y en realidad no haya respondido de esa manera con el afán de faltarle al respeto, otra grabación puso en evidencia que sí es un poco ‘tosca’ con ella.

Esto quedó descubierto en otro clip en el que aparecen las dos hijas de Pepe Aguilar bromeando y haciendo chistes que serían habituales en estas dinámicas familiares, sin embargo, en determinado momento la actitud de Ángela se volvió un tanto más agresiva y comenzó a burlarse de que la ropa de Aneliz estaba sucia. De modo que nuevamente causó indignación el hecho de que buscara a toda costa ‘ridiculizarla’.