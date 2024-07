¿Le quieren bajar al marido?: Esto dice Maribel Guardia

Maribel Guardia encontró en Marco Chacón al hombre de su vida, quien ha estado con ella en las buenas y malas, incluso, en el peor momento que la actriz ha vivido. Desde hace 13 años están casados, y aunque parecen ser una de las parejas más sólidas del espectáculo no han faltado los rumores que intentan separarlos.

Sin embargo, la actriz es muy directa cuando se le pregunta sobre los coqueteos que recibe el abogado que fue como un segundo padre para su fallecido hijo, Julián. “Mi marido no está tan chacalón, pero está bien bueno. A mi marido le andan metiendo mano, hay mucha surr... suelta. Hay que cuidarlos, aunque estén panzones y feos, hay un montón de surr.. en fila y el mío está buenón, pues peor tantito”, reveló la costarricense en una entrevista con la cadena Telemundo.

Para la artista, la independencia ha sido la clave de su relación, pues asegura que no pretende amarrar a nadie a su lado, ya que cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. “El día que alguien se quiera ir que se vaya, uno no le puede andar cuidando las pompas a nadie. Por eso cuando dicen ‘fulanita se lo robó’, nadie se roba nada. Hay que cuidarlos, consentirlos, amarlos, pero el día que se quieren ir, se van. El mundo está lleno de tentaciones, lo importante en el amor es saber qué es lo que quieres y saber que no quieres perder por una aventura o una estupidez un gran amor”.

Aunque hace meses se habló de una supuesta crisis que la llevaría al divorcio, la actriz de telenovelas como Corona de lágrímas enfatizó que ningún problema ha podido derrumbar la confianza y el amor que siempre se han tenido.