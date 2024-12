¡Retumbó la tremenda cachetada de María Chacón contra María Perroni!| VIDEO

Desde que eran niñas, María Chacón y María Perroni han demostrado que llevan el talento actoral por las venas, y conforme pasa el tiempo, lo confirman en escena, como la ocurrida en “Papás por conveniencia”.

La noche del 5 de diciembre de 2024 se transmitió una secuencia en la que madre e hija se enfrentan hasta que retumbó una tremenda cachetada para exigir respeto.

La producción de Rosy Ocampo tiene a varios de los actores que impulsó desde su niñez, por lo que vemos a Miguel Martínez como “Chano” y a María Chacón como “Lichita”, quienes a pesar de ser jóvenes, tienen de hijos a adolescentes problemáticos.

“Chofis Chamorro” es una de las hijas del matrimonio, y es interpretada por la talentosa María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni. El personaje ha cambiado su actitud por mala influencia de su mejor amiga, así que la rebeldía está a flor de piel.

Es por eso que va mal de calificaciones en la escuela, y al recibir un regaño de sus papás, se pone altanera y los humilla. “Chofis” les reclamó el porqué debería ir bien en la escuela, si bien podría terminar como ellos, "¡¿Para qué quiero ir a la prepa si puedo terminar como una vil empacadora o una recepcionista cualquiera?!”.

Es ahí donde “Lichita” (María Chacón) le soltó tremendo cachetada para terminar con una sentencia: "¡Nos respetas!”.

"¿Y según tú a punta de trancazos me vas a tener controlada? Ni siquiera me preguntan cómo me siento”, reclamó después “Chofis” en tremendo llanto.