¿Bárbara de Regil cacheteó a María Chacón en las grabaciones de ‘Cabo’? Actriz aclara rumores

La más reciente participación de Bárbara de Regil en las telenovelas fue con “Cabo”, producción que contó con inolvidables actuaciones y dramáticos momentos protagonizados por el elenco; sin embargo, la actriz ha estado relacionada con varios rumores que la involucran en episodios violentos con sus compañeras de trabajo, en donde incluso se asegura que las llegó a golpear.

Uno de los rumores señalaba a Bárbara de Regil de haber agredido a Eva Cedeño, pues el ambiente entre ambas se había tornado insoportable en el set de grabación; no obstante, Bárbara se encargó de aclarar las especulaciones durante un encuentro con la prensa, ¿sí agredió a Eva Cedeño y María Chacón mientras hacían “Cabo”? Esto contestó la actriz.

BÁRBARA DE REGIL ACLARA PLEITOS CON EVA CEDEÑO Y MARÍA CHACÓN

Si bien Bárbara de Regil aceptó que hubo ciertas diferencias con Eva Cedeño en “ Cabo ”, negó que éstas hubieran escalado a un conflicto serio; sin embargo, aceptó que entre ellas no logró surgir una amistad.

“Yo creo que a veces no te llevas bien con las personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas”, expresó la actriz ante los medios.

¿Y sí le dio una cachetada doble a María Chacón? “Obviamente no es verdad”, respondió Bárbara de Regil, desmintiendo con esto los rumores que se habían desatado, y es que, a diferencia de Eva Cedeño, con María sí surgió una amistad al punto que en redes sociales se comenzó a relacionar sentimentalmente a ambas actrices.

La cachetada sí existió... pero fue actuada como parte de una de las escenas de “Cabo”, afirmó Bárbara de Regil, quien expresó su disgusto con este tipo de rumores amarillistas que sólo generan opiniones equivocadas de su persona.