LCDLFM: Wendy Guevara reveló quién será para ella el próximo eliminado

Semana con semana, una de las mayores inquietudes entre la audiencia de La Casa de los Famosos México, es quién será el próximo eliminado, duda que surge a partir del momento en que se lleva a cabo la gala de nominación y se conocen los nombres de los participantes que tendrán que enfrentarse a la decisión del público. Al mismo tiempo, los seguidores del reality también hacen sus apuestas de los posibles resultados, como hizo Wendy Guevara después de que supiera cuáles son aquellos habitantes que quedaron oficialmente dentro de “la placa”.

Wendy Guevara confiesa quién le gustaría que quedara eliminado de LCDLFM

Durante una de las ya populares transmisiones en vivo que la influencer disfruta hacer para compartir con sus millones de seguidores, Wendy fue cuestionada sobre quién considera, podría quedar eliminado de La Casa de los Famosos México este domingo. Las opciones, según la repartición de votos, son:



Arath de la Torre

Mario Bezares

Gala Montes

Sabine Moussier

Sian Chiong

Precisamente, este último es el habitante que Wendy ve con menor fortaleza a comparación de otros personajes, ya que además de que no entró siendo reconocido en México, sus actitudes han dejado mucho que desear para varias personas, como es el caso de Wendy.

“Yo creo que el domingo se va Sian porque no aporta nada a la casa. Así como él dijo que yo no aportaba nada a la sociedad, pues él menos. No aporta nada a la casa, no hace nada, es un mueble. Se la vive traumado con lo que hicimos con el Team Infierno. Y aunque le duela, aunque se ataque, aunque diga que los del rating eran Poncho y Sergio, la que ganó fui yo, cosa que a él nunca le va a pasar”, sentenció la creadora de contenido, quien además pidió que una vez que el cubano fuera expulsado, le mostraran este video para que supiera lo que piensa de todas las críticas que lanzó en su contra.

Sian Chiong nació y creció en Cuba Instagram

¿Quién será el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México?

Hasta el momento, todos los nominados están en riesgo de dejar el programa. Sin embargo, por la noche Sian Chiong tendrá que elegir si se salva a sí mismo o si le da este beneficio a alguien más, ya que resultó ganador en el robo a Karime Pindter, la lider de la semana. En tanto, encuestas no oficiales han revelado que la personalidad con menos votos sería Sabine Moussier, por lo que si su compañero no la quita de la ronda de eliminación, ella se convertiría en la siguiente en dejar LCDLFM.