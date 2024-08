Así reaccionó Gala Montes al saber que Agustín Fernández la nominó en LCDLFM: ¿es el fin de su romance?

Entre todas las polémicas y desacuerdos que han surgido entre los habitantes de La Casa de los Famosos México, también hubo oportunidad para que naciera el amor de forma completamente inesperada. Los protagonistas del único “romance” dentro del reality son nada más y nada menos que Gala Montes y Agustín Fernández, quienes luego de estarse coqueteando por varios días, finalmente se besaron en la última fiesta que tuvieron.

A partir de ahí, los fanáticos de ambos equipos se cuestionaron si esto alteraría de alguna manera las estrategias previamente acordadas, pues parecía probable que ahora que ya estaba más que claro que sí se gustan, evitarían nominarse a toda costa. Sin embargo, parece que al menos por parte del argentino, las cosas en el juego siguen igual y así lo comprobó durante la última gala de nominación, cuando incluyó a la actriz en su lista de votos, un movimiento que tomó por sorpresa a todos.

Karime Pindter le cuenta a Gala quién votó por ella en LCDLFM

Este miércoles, Agustín se mantuvo firme en su intención de nominar a Briggitte Bozzo y Gala, a la que le dio solo un punto, que igualmente contribuyó para meterla en “la placa”.

El plan pudo haber salido de maravilla, de no ser porque estando ya en la suite que actualmente comparten, el modelo le confesó a Karime Pindter que repartió la estrategia entre sus compañeras del cuarto Mar, sin imaginar que esta información llegaría a oídos de Montes de inmediato.

La peculiar reacción de Gala Montes tras descubrir que Agustín Fernández la nominó

Al reunirse con su equipo, Karime Pindter no pudo evitar contarles lo que Agustín le reveló estando a solas, explicándole por quiénes votó. Fue ahí cuando tuvo que decirle a Gala Montes que uno de los culpables de que esté en riesgo de salir, fue su “galán”, noticia que la actriz no esperaba, pues al escucharlo se levantó rápidamente de la cama y le pidió a la ex “Acapulco Shore” que le repitiera todo.

A pesar de la atracción que hay entre ellos, Agustín nominó a Gala Capturas de pantalla

Posteriormente, su semblante cambió, mientras que Arath le repitió que debía alejarse de Agustín, un consejo que poco antes recibieron también Karime y Briggitte. A partir de ese momento, la también cantante ha guardado cierta distancia con el argentino; sin embargo, no quiso reclamar ni pedirle una explicación, lo que para muchos es una confirmación de que no le importa lo suficiente como para dejar que estas cosas la afecten.