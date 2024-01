Laura Vignatti narra el horror que vivió por un ex: “Me secuestró, me golpeaba; sentía que iba a morir”

“Estás viva de milagro”, le dijo su psicóloga a la actriz Laura Vignatti y sí, ella reconoce que estuvo al punto de la muerte con un exnovio que tuvo mientras ella grababa la telenovela Mi secreto.

La famosa de nacionalidad argentina contó en el podscast “Caras vemos, sufrimiento no sabemos”, de la psicóloga Silvia Olmedo, el horror que vivió en la relación amorosa al punto de que estuvo una semana completa sin moverse en su casa por la golpiza que le dio su ex.

“Me partió el teléfono en la mano, estuve una semana sin poder levantarme de la cama, tenía todo el cuerpo morado y la nariz fracturada, no comía, no salía de la habitación, estaba sedada. Yo me quería morir, mi vida estaba destrozada”, dijo la actriz de la telenovela Mi marido tiene más familia.

Laura relató que después de esa golpiza que le propinó, una de las peores, se ausentó de las grabaciones de Mi secreto, porque el exnovio hasta le enviaba mensajes a la producción, diciendo que ella no iba a trabajar más.

“Yo tenía que contarle todo, él me decía que si yo le ocultaba algo, él se iba a enterar y sería peor. La segunda vez que falté a la grabación, fue de los peores golpizas en las que me ahogaba con mi propia sangre”.

La actriz, quien no dio el nombre de su agresor, dijo que llegó el punto de estar secuestrada por varios días sin poder salir de la casa de su exnovio y hasta un 24 y 25 de diciembre, se la pasó golpeada.

“Después de golperme me cuidaba. Me ponía inyecciones, cremas, hielos. Él me lastimaba y me curaba. Yo me tapaba los moretones antes de salir de casa para ir a trabajar y él me escribía preguntándome si me había tapado los golpes”, narró Laura, quien además confesó que él le decía que se excitaba al verla golpeada.

Finalmente, Laura aseguró que denunció ante las autoridades a su exnovio y expresó que él tiene una orden de restricción.