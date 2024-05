Laura Vignatti hizo desgarradoras declaraciones sobre los episodios de violencia que vivió a manos de su expareja, ¿qué dijo?

En un acto de valentía absoluta, Laura Vignatti denunció públicamente las agresiones físicas, emocionales y verbales a las que la sometió su expareja sentimental. Estas revelaciones le costaron a la actriz un arduo trabajo mental, para así poder convencerse de que hablar de lo que le pasó era necesario para salir del círculo de violencia en el que sin pensarlo, se vio inmersa.

Las dolorosas revelaciones de Laura Vignatti acerca de la relación violenta que experimentó

Mediante una pequeña conferencia de prensa recopilada por las cámaras de “Hoy”, Laura Vignatti dio testimonio de lo que vivió durante los últimos meses a manos de su exnovio, cuya identidad aún se desconoce.

“Me fracturó la nariz y muchas otras cosas. Estuve una semana en cama, sin poder moverme. Después de esto, me pidió perdón, me curó, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos, intentaba hacerme ver que era por mi bien”, contó la argentina sobre uno de los tantos incidentes que sufrió.

Asimismo, Laura explicó que tuvo que abandonar un par de proyectos profesionales debido a la situación que vivía detrás de las apariencias, ya que este hombre buscó “anularla como persona”, arrebatándole todos sus círculos cercanos para seguir perpetuando control en ella. Incluso, mencionó entre lágrimas que recuerda una vez en la que los golpes eran imposibles de ocultar, que esta persona tomó su teléfono para cancelar un llamado, acto que hizo simulando ser ella.

La actriz rompió el silencio y dio detalles de su aterradora experiencia Instagram

“Una de las veces me dio tan fuerte, que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba mis mensajes”, detalló Vignatti, quien aparentemente para evitar entorpecer las investigaciones, no dio mayores detalles acerca de cómo logró salir del cautiverio en el que la mantenía su expareja.

Hasta el momento, se sabe que Laura Vignatti ya cuenta con un equipo legal que está al tanto de su situación y le han brindado acompañamiento. No obstante, el agresor aún no se ha presentado a rendir su declaración, por lo que se mantienen alertas para mantener a salvo a la actriz.

Las muestras de su resiliencia y valentía

A través de sus redes sociales, Laura dijo estar consciente de lo que implica una denuncia de este tipo, sin embargo, aclaró que también tiene claro que no está dispuesta a seguir guardando silencio y pretender que nada pasa. En una serie de historias, la argentina externó parte de los motivos que le dieron el valor necesario para contar su experiencia, misma que sabe, sufren miles de mujeres cada día.

“Créanme que todo lo que estoy haciendo significa muchas cosas, no solo por mí. Sé lo difícil que es enfrentarlo, hablarlo, y todo lo que sucede después… por eso mismo lo hago, por las que no pudieron hacerlo. Me armo de valor y de la fuerza más grande que puede existir para hablar, porque somos todas. No paremos de levantar la voz. Nadie tiene por qué callarte. Estamos todas en esto”, escribió la actriz en una historia de Instagram, plataforma en la que sus seguidores, amigos y colegas se han volcado en palabras de aliento para ella.