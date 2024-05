¿Le cree o no? Así reaccionó el hijo de Isela Vega a la ‘experiencia sobrenatural’ de Daniel Bisogno

Arturo Vázquez, el hijo de la actriz Isela Vega, habló sobre el viaje espiritual que “El Muñeco” contó en Ventaneando y aceptó que hay varios detalles sorprendentes en su relato.

Hace poco más de una semana, Daniel Bisogno protagonizó su regreso triunfal a la televisión y se reintegró al equipo de Ventaneando, aunque sólo trabajará en el programa los martes y los jueves debido a que aún se encuentra muy delicado de salud.

Fue precisamente en Ventaneando que Daniel Bisogno habló sobre algunos temas delicados acerca de su vida personal y que habían desatado el debate en redes como su salud, la muerte de su madre e, incluso, una curiosa experiencia que vivió mientras estuvo intubado en el área de terapia intensiva que involucró a Isela Vega , a quien el conductor calificó como “su guía espiritual”.

“De repente me dicen hay una fiesta en la noche, me dicen que si quiero ir, voy y me encuentro con Isela Vega (…) me decía: ‘Tú tranquilo, relájate, todo va a estar bien’ ”, contó Bisogno en parte de su anécdota. ¿Qué dijo Arturo Vázquez, el hijo de la actriz, le cree al conductor de Ventaneando o no?

¿QUÉ DIJO ARTURO VÁZQUEZ SOBRE EL VIAJE ESPIRITUAL DE DANIEL BISOGNO CON ISELA VEGA, SU MAMÁ?

Algunos días después de que Daniel Bisogno revelara su curiosa anécdota onírica con Isela Vega, Arturo Vázquez habló sobre este tema en una charla con Ventaneando y aceptó que, aunque suene increíble, él le cree totalmente a “El Muñeco”.

“Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual. Escuchaba su narración y me teletransportaba”

¿Por qué Arturo Vázquez piensa que Daniel Bisogno dijo la verdad? A decir del también hijo del cantante Alberto Vázquez, el relato de “El Muñeco” está repleto de detalles muy específicos que hacen que crea en él:

“Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual… Mi mamá era una persona muy curiosa. A Daniel lo quería”, expresó Vázquez, quien expresó su deseo de haber estado ahí para ver a su mamá.

“Escuchaba su narración y me teletransportaba y veía a mi mamá, fue una manera muy bonita de emprender el día y recordar a mi mamá intensamente como siempre lo hago”, aseguró.

Por otro lado, Arturo detalló que las plantas de sábila que Bisogno vio durante su ensoñación eran las preferidas de su mamá, por lo que él está totalmente convencido de que la experiencia del presentador de Ventaneando fue genuina:

“Así eran las palabras de mi mamá, las que él utilizó. A mi mamá siempre le gustaba estar rodeada de sábila (…) todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual”, expresó Vázquez de forma contundente.

