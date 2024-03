Laura Pausini cantó con una mascarilla de oxígeno en la Arena CDMX, ¿qué le pasó a la cantante?

El intenso calor le jugó una mala pasada a Laura Pausini, quien se presentó este fin de semana en la Arena CDMX con dos exitosos conciertos que dieron bastante de qué hablar en redes sociales, sobre todo luego de que se viralizó un video en donde la cantante aparece en el escenario con una mascarilla de oxígeno.

Estas preocupantes imágenes pronto encendieron las alarmas entre los fans de la celebridad italiana, pues no fueron pocas las personas que pensaron que tal vez se encontraba atravesando por un serio problema de salud; sin embargo, como la misma Pausini lo confirmó, se trató de un episodio leve que no le acarreó mayores problemas.

¿Qué le pasó a Laura Pausini? Esta es la verdad detrás del video viral en el que quedó demostrado, una vez más, el enorme profesionalismo y amor que la italiana siente por el público mexicano.

LAURA PAUSINI APARECE EN EL ESCENARIO CON UNA MASCARILLA DE OXÍGENO

La altura y el intenso calor hicieron mella en Laura Pausini, quien sufrió una ligera sofocación mientras ofrecía una de sus esperadas presentaciones en la Arena CDMX, contratiempo que se solucionó rápidamente con una mascarilla de oxígeno que la cantante utilizó durante unos momentos: eso sí, aseguró que nunca dejaría de cantar.

“Por supuesto, no dejaré de cantar nunca”

“Por supuesto, no dejaré de cantar nunca”, tranquilizó Pausini a sus fans cuando se dejó ver en el escenario con la mascarilla, “cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será”, aseguró la famosa de buen humor.

“Si no, me desmayo; me desmayaré, sin problema”, continuó Laura Pausini , desatando las risas entre los asistentes, quienes simplemente aplaudieron ante la increíble actitud que la italiana tuvo en todo momento, y la cual fue celebrada en redes sociales con toda clase de comentarios de apoyo.

“Si esta mujer no existiera, habría que inventarla”, “Laura, cuídate mucho por favor” y “Fui el ser mas feliz cada minuto de todo ese concierto” fueron algunas reacciones de los internautas.