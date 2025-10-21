Laura Núñez: ¿Qué fue de la asistente y más ferviente admiradora de José José?

“Día y noche, nunca me separé de él, nunca nada de que me voy a mi casa y en la noche lo cuide la enfermera”.

Laura Núñez fue la gran admiradora de José José que con el paso del tiempo se convirtió en su asistente, mano derecha, confidente, cuidadora, cómplice, psicóloga y gran amiga.

Por un largo periodo y desde la muerte de ‘El Príncipe de la Canción’, Laura se volvió la vocera de la familia Sosa Noreña, sin embargo, fue desapareciendo del mapa.

Ahora, Núñez ofreció una charla a la periodista Matilde Obregón, a quien le confesó que fue a partir de los ocho años que comenzó a escuchar a José José, debido a que sus hermanos mayores lo oían.

Bastó poco tiempo para que, con tan sólo 10 años, Laura decidiera ir a buscar al cantante a las afueras de ‘El Patio’, el centro nocturno donde se presentaba junto a otros grandes exponentes de la balada como Rocío Durcal, Juan Gabriel y Raphael.

La pequeña Laura acudió en compañía de su hermano que, la dejó encargada para hacer la fila y conocer al intérprete de ‘El Amar y el Querer’. Mientras él se acercaba a platicar con una joven y, para sorpresa de él fue cuando dejó a Laura sola que José José arribó a las instalaciones del club, e intrigado, se acercó a ella.

“Lo pellizqué, pensé que era el de la tele, yo le decía ‘¿si es usted José?’, (y contestaba) ‘sí, sí, hija, claro, yo soy’ y hasta el último día de su vida me siguió diciendo hija”, declaró Laura.

Sin embargo, eso no fue todo, pues José José invitó a Túnez a entrar a ‘El Patio’, para que estuviera presente en las pruebas de sonido, pues debido a que era menor de edad, no podía ver el show.

“Vi el ensayo, yo estaba fascinada, luego se le olvidaba la letra de alguna canción y le decía ‘así no va’ y le corregía, y eso le causó una sensación tremenda, fue algo maravilloso porque fui la única fan que me quedé y me dijo ‘bueno, sin requerirlo vas a tener un propio show tú´”, relató Laura.

Esa experiencia se trataba del principio de lo que, con los años, se convertiría en una gran amistad y sociedad, pues luego de que Laura, que se volvió manager de La Sonora Santanera, se quedara sin trabajo, el cantante la contrató como su asistente.

“Salgo de La Sonora Santanera y duro horas desempleada, le habló a José y le digo ‘oye, fíjate que ya me dieron las gracias en la Sonor’´ y me dice ‘qué maravilla porque mañana empiezo la gira, ahorita te mando tu boleto para que te vengas para acá’”, rememoró.

Incluso, antes de comenzar a trabajar para José José, su nueva manager ya le inspiraba profunda confianza al cantante y le encomendaba que cuando no estaba en México, le entregara a su madre, doña Margarita, el dinero que le depositaba mensualmente.

“Cuando él requería algo de México, me buscaba a mí, con su mamá, me giraba (el dinero) José y le llevaba yo su dinero a la señora, a ella le encantaba, la llevaba a comer, a pasear, ya luego la dejaba y le daba lo que su hijo le mandaba, amor enorme a José y a Margarita porque, si José era un dulce, Margarita era miel”, contó Núñez.

Y aunque ocurrieron muchos momentos de risa y mucha unión, Laura también se enfrentó a uno de los momentos más duros, cuando ‘El Príncipe’ fue diagnosticado con cáncer de páncreas, noticia que la quebró por completo pero, al notar la forma tan positiva en que José José encaró la enfermedad, supo que tenía que ser fuerte para acompañarlo en todo el proceso.

Ante el complicado panorama, Laura pasó 10 meses en el hospital, tiempo en que, por ninguna circunstancia se despegó de la habitación del cantante, de hecho, el día que fue intervenido, no podía permanecer en terapia intensiva, sin embargo, solicitó al doctor del cantante que le permitiera quedarse sentaba en un banco, donde su presencia no entorpecía a nadie, pues ella tenía que cumplir con su promesa de siempre acompañarlo.

“Día y noche, nunca me separé de él, nunca nada de que me voy a mi casa y en la noche lo cuide la enfermera, yo hasta en terapia intensiva estuve afuera, en el hospital estuvo 10 meses, inclusive, cuando lo operan, yo le pido de favor al doctor que me dejara estar fuera del quirófano, yo en un banquito, pasa la gente, hay que darle prioridad al médico, a las enfermeras, a los que pasan por ahí, le dije: ‘mire ya vi que en ese huequito, cabe ese banquito, por favor, permítame estar ahí y las cinco horas de quirófano me las chuté ahí”, recordó.

Tras la muerte de ‘El Príncipe’, Núñez no recibió ninguna compensación, más alla de su sueldo, del que tampoco pudo disfrutar todo el tiempo que trabajó para el cantante, pues le tóco apoyarlo en rachas económicas complicadas, por lo que buscó una nueva forma de ganarse la vida, a través de la magnetoterapia, una forma de médicina alternativa, por lo que ahora se prepara con un diplomado en la UNAM en la que está inscrita.